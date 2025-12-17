Процес пішов: Британія готується передати Україні мільярди Абрамовича з продажу "Челсі"

У Великій Британії з’явилися ознаки прориву у справі заморожених коштів російського мільярдера Романа Абрамовича. Прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що Лондон готується примусово переказати 2,5 млрд фунтів стерлінгів, отриманих від продажу футбольного клубу "Челсі", до спеціального фонду допомоги Україні.

Британія готується передати Україні гроші з продажу "Челсі" Абрамовича. Фото з відкритих джерел

Кір Стармер під час виступу в Палаті громад заявив, що уряд уже видав ліцензію, яка дозволяє спрямувати кошти на гуманітарні потреби українців, постраждалих від війни. За його словами, терпіння британської влади вичерпується, а позиція щодо Абрамовича є жорсткою та однозначною.

"Я можу оголосити, що ми видаємо ліцензію на переказ 2,5 мільярда фунтів стерлінгів від продажу футбольного клубу "Челсі", який був заморожений з 2022 року. Моє послання до Абрамовича таке: час спливає, виконуйте взяті на себе зобов'язання та сплачуйте їх зараз. А якщо ви цього не зробите, ми готові звернутися до суду, щоб кожна копійка дійшла до тих, чиї життя були розірвані незаконною війною Путіна", — сказав Стармер.

Абрамович продав "Челсі" у 2022 році під тиском санкцій після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Угоду дозволили за умови, що всі виручені кошти будуть спрямовані на підтримку жертв війни. Гроші розмістили на рахунку у Великій Британії, однак відтоді вони залишалися замороженими через суперечки щодо механізму їх використання.

Ключова розбіжність полягала в тому, чи можуть кошти витрачатися виключно в Україні, чи також за її межами, як на тому наполягав Абрамович.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Британії неодноразово нагадували про обіцянку Абрамовича передати гроші Україні.