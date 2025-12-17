Процес пішов: Британія готується передати Україні мільярди Абрамовича з продажу "Челсі"

Рубрики
У Великій Британії з’явилися ознаки прориву у справі заморожених коштів російського мільярдера Романа Абрамовича. Прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що Лондон готується примусово переказати 2,5 млрд фунтів стерлінгів, отриманих від продажу футбольного клубу "Челсі", до спеціального фонду допомоги Україні.
Британія готується передати Україні гроші з продажу "Челсі" Абрамовича. Фото з відкритих джерел
Кір Стармер під час виступу в Палаті громад заявив, що уряд уже видав ліцензію, яка дозволяє спрямувати кошти на гуманітарні потреби українців, постраждалих від війни. За його словами, терпіння британської влади вичерпується, а позиція щодо Абрамовича є жорсткою та однозначною.
Абрамович продав "Челсі" у 2022 році під тиском санкцій після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Угоду дозволили за умови, що всі виручені кошти будуть спрямовані на підтримку жертв війни. Гроші розмістили на рахунку у Великій Британії, однак відтоді вони залишалися замороженими через суперечки щодо механізму їх використання.
Ключова розбіжність полягала в тому, чи можуть кошти витрачатися виключно в Україні, чи також за її межами, як на тому наполягав Абрамович.