logo_ukra

BTC/USD

87586

ETH/USD

2943.55

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.63

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Великобританія Процес пішов: Британія готується передати Україні мільярди Абрамовича з продажу "Челсі"
commentss НОВИНИ Всі новини

Процес пішов: Британія готується передати Україні мільярди Абрамовича з продажу "Челсі"

Прем’єр Британії Кір Стармер заявив про готовність примусово спрямувати 2,5 млрд фунтів від продажу "Челсі" на допомогу Україні.

17 грудня 2025, 14:54
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У Великій Британії з’явилися ознаки прориву у справі заморожених коштів російського мільярдера Романа Абрамовича. Прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що Лондон готується примусово переказати 2,5 млрд фунтів стерлінгів, отриманих від продажу футбольного клубу "Челсі", до спеціального фонду допомоги Україні.

Процес пішов: Британія готується передати Україні мільярди Абрамовича з продажу "Челсі"

Британія готується передати Україні гроші з продажу "Челсі" Абрамовича. Фото з відкритих джерел

Кір Стармер під час виступу в Палаті громад заявив, що уряд уже видав ліцензію, яка дозволяє спрямувати кошти на гуманітарні потреби українців, постраждалих від війни. За його словами, терпіння британської влади вичерпується, а позиція щодо Абрамовича є жорсткою та однозначною.

"Я можу оголосити, що ми видаємо ліцензію на переказ 2,5 мільярда фунтів стерлінгів від продажу футбольного клубу "Челсі", який був заморожений з 2022 року. Моє послання до Абрамовича таке: час спливає, виконуйте взяті на себе зобов'язання та сплачуйте їх зараз. А якщо ви цього не зробите, ми готові звернутися до суду, щоб кожна копійка дійшла до тих, чиї життя були розірвані незаконною війною Путіна", — сказав Стармер.

Абрамович продав "Челсі" у 2022 році під тиском санкцій після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Угоду дозволили за умови, що всі виручені кошти будуть спрямовані на підтримку жертв війни. Гроші розмістили на рахунку у Великій Британії, однак відтоді вони залишалися замороженими через суперечки щодо механізму їх використання.

Ключова розбіжність полягала в тому, чи можуть кошти витрачатися виключно в Україні, чи також за її межами, як на тому наполягав Абрамович.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Британії неодноразово нагадували про обіцянку Абрамовича передати гроші Україні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.theguardian.com/world/live/2025/dec/17/ukraine-russia-war-eu-european-council-frozen-assets-zelenskyy-europe-live-news
Теги:

Новини

Всі новини