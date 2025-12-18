Процесс уже начался: какая страна завершает подготовку к переброске миротворцев в Украину

Великобритания завершает подготовку к возможной переброске своего военного контингента в Украину в случае достижения соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает британское издание The I Paper со ссылкой на источники в Министерстве обороны страны.

Военные Британии. Фото: из открытых источников

По данным портала, Лондон ускоряет подготовку к развертыванию миротворческих сил, закупает необходимое снаряжение и финализирует оперативные планы. Британские чиновники считают, что перспективы мирного соглашения выглядят более реальными, чем ранее, на фоне готовности американских посредников передать Кремлю предложение, согласованное с украинской стороной.

Как отмечает издание, Министерство обороны Великобритании в настоящее время оценивает возможные сроки переброски контингента и определяет потенциальные места дислокации военнослужащих. Процесс требует тщательного планирования из-за сложной логистики, а также необходимости обеспечить безопасность личного состава. Один из источников в коалиции стран, поддерживающих Украину, отметил, что работа над соответствующими планами ведётся уже давно, однако в последние недели она заметно активизировалась и стала более детальной.

В случае устойчивого прекращения огня размещение британского контингента, по замыслу Лондона, должно способствовать укреплению региональной безопасности и созданию условий для последующего восстановления Украины. Источники утверждают, что Великобритания, скорее всего, не станет выводить войска из других стран, включая Эстонию, а направит подразделения непосредственно с собственной территории.

В качестве сил быстрого реагирования рассматривается 16-я десантно-штурмовая бригада, входящая в состав высокомобильных подразделений британской армии. При этом в рамках так называемой "коалиции желающих" не планируется размещать войска вдоль всей линии соприкосновения, поскольку для этого недостаточно личного состава.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Украины наконец-то появились козырные карты: изменится ли теперь позиция США.



