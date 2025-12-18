Процес уже розпочався: яка країна завершує підготовку до перекидання миротворців в Україну

Великобританія завершує підготовку до можливого перекидання свого військового контингенту в Україну у разі досягнення угоди про припинення вогню. Про це повідомляє британське видання The I Paper із посиланням на джерела у Міністерстві оборони країни.

Військові Великобританії. Фото: з відкритих джерел

За даними порталу, Лондон прискорює підготовку до розгортання миротворчих сил, закуповує необхідне спорядження та фіналізує оперативні плани. Британські чиновники вважають, що перспективи мирної угоди виглядають реальнішими, ніж раніше, на тлі готовності американських посередників передати Кремлю пропозицію, погоджену з українською стороною.

Як зазначає видання, Міністерство оборони Великобританії наразі оцінює можливі терміни перекидання контингенту та визначає потенційні місця дислокації військовослужбовців. Процес вимагає ретельного планування через складну логістику, а також необхідність забезпечити безпеку особового складу. Одне з джерел у коаліції країн, які підтримують Україну, відзначило, що робота над відповідними планами ведеться вже давно, проте останніми тижнями вона помітно активізувалася і стала більш детальною.

У разі стійкого припинення вогню розміщення британського контингенту, за задумом Лондона, має сприяти зміцненню регіональної безпеки та створенню умов для подальшого відновлення України. Джерела стверджують, що Великобританія, швидше за все, не виводитиме війська з інших країн, включаючи Естонію, а направить підрозділи безпосередньо з власної території.

Як сили швидкого реагування розглядається 16-а десантно-штурмова бригада, що входить до складу високомобільних підрозділів британської армії. При цьому в рамках так званої "коаліції охочих" не планується розміщувати війська вздовж усієї лінії зіткнення, оскільки для цього недостатньо особового складу.

