logo_ukra

BTC/USD

86381

ETH/USD

2824.39

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.63

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Великобританія Процес уже розпочався: яка країна завершує підготовку до перекидання миротворців в Україну
commentss НОВИНИ Всі новини

Процес уже розпочався: яка країна завершує підготовку до перекидання миротворців в Україну

За інформацією ЗМІ, британське міністерство оборони на даний момент намагається зрозуміти, який період часу буде виділено на перекидання контингенту в Україну

18 грудня 2025, 08:32
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Великобританія завершує підготовку до можливого перекидання свого військового контингенту в Україну у разі досягнення угоди про припинення вогню. Про це повідомляє британське видання The I Paper із посиланням на джерела у Міністерстві оборони країни.

Процес уже розпочався: яка країна завершує підготовку до перекидання миротворців в Україну

Військові Великобританії. Фото: з відкритих джерел

За даними порталу, Лондон прискорює підготовку до розгортання миротворчих сил, закуповує необхідне спорядження та фіналізує оперативні плани. Британські чиновники вважають, що перспективи мирної угоди виглядають реальнішими, ніж раніше, на тлі готовності американських посередників передати Кремлю пропозицію, погоджену з українською стороною.

Як зазначає видання, Міністерство оборони Великобританії наразі оцінює можливі терміни перекидання контингенту та визначає потенційні місця дислокації військовослужбовців. Процес вимагає ретельного планування через складну логістику, а також необхідність забезпечити безпеку особового складу. Одне з джерел у коаліції країн, які підтримують Україну, відзначило, що робота над відповідними планами ведеться вже давно, проте останніми тижнями вона помітно активізувалася і стала більш детальною.

У разі стійкого припинення вогню розміщення британського контингенту, за задумом Лондона, має сприяти зміцненню регіональної безпеки та створенню умов для подальшого відновлення України. Джерела стверджують, що Великобританія, швидше за все, не виводитиме війська з інших країн, включаючи Естонію, а направить підрозділи безпосередньо з власної території.

Як сили швидкого реагування розглядається 16-а десантно-штурмова бригада, що входить до складу високомобільних підрозділів британської армії. При цьому в рамках так званої "коаліції охочих" не планується розміщувати війська вздовж усієї лінії зіткнення, оскільки для цього недостатньо особового складу.

Також видання "Коментарі" повідомляло – в України нарешті з'явилися козирні карти: чи зміниться тепер позиція США.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://inews.co.uk/news/uk-peacekeeping-force-getting-ready-to-deploy-to-ukraine-4115098
Теги:

Новини

Всі новини