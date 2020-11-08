Протесты в Великобритании закончились дракой с полицией и арестами: видео, фото

Акция протеста против карантинных ограничений в Ливерпуле переросла в насилие и столкновения с полицией. Двое были арестованы, еще 10 человек задержаны полицией во время демонстрации против изоляции.

Фото: Liverpool Echo

Протестующие прошлись колонной по центру города вчера, 7 ноября, с лозунгом "Вы не заставите нас молчать". Менее чем за 24 часа до протеста полиция предупредила, что "примет меры против любых лиц или предприятий, которые не соблюдают текущие ограничения и подвергают опасности других людей". Публичные собрания, как заявили правоохранители, будут считаться опасными для здоровья в текущих условиях. С полуночи 5 ноября в Великобритании вступили в силу новые карантинные ограничения. Рестораны, бары, спортзалы и другие учреждения, которые не продуют товары первой необходимости, будут закрыты до 2 декабря.





Сегодня участники протеста опубликовали в cоциальных сети видео арестов и стычек с полицией.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в субботу в центре Лейпцига (Германия) тысячи людей вышли на протест против введенных правительством ограничений, призванных замедлить распространение коронавируса.













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