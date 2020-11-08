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Главная Новости Мир Великобритания Протесты в Великобритании закончились дракой с полицией и арестами: видео, фото
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Протесты в Великобритании закончились дракой с полицией и арестами: видео, фото

Протестующие скандировали "Вы не заставите нас молчать"

сегодня, 21:15
Автор:

Татьяна Лозовенко

Акция протеста против карантинных ограничений в Ливерпуле переросла в насилие и столкновения с полицией. Двое были арестованы, еще 10 человек задержаны полицией во время демонстрации против изоляции. 

Протесты в Великобритании закончились дракой с полицией и арестами: видео, фото

Фото: Liverpool Echo

Протестующие прошлись колонной по центру города вчера, 7 ноября, с лозунгом "Вы не заставите нас молчать". Менее чем за 24 часа до протеста полиция предупредила, что "примет меры против любых лиц или предприятий, которые не соблюдают текущие ограничения и подвергают опасности других людей". Публичные собрания, как заявили правоохранители, будут считаться опасными для здоровья в текущих условиях. С полуночи 5 ноября в Великобритании вступили в силу новые карантинные ограничения. Рестораны, бары, спортзалы и другие учреждения, которые не продуют товары первой необходимости, будут закрыты до 2 декабря.

Протесты в Великобритании закончились дракой с полицией и арестами: видео, фото - фото 2

Сегодня участники протеста опубликовали в cоциальных сети видео арестов и стычек с полицией.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в субботу в центре Лейпцига (Германия) тысячи людей вышли на протест против введенных правительством ограничений, призванных замедлить распространение коронавируса. 





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Источник: https://www.liverpoolecho.co.uk/news/liverpool-news/police-arrest-two-warn-others-19242288
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