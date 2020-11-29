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Птичий грипп: В Великобритании зарежут более 10 тысяч индеек

Страна приняла "немедленные меры" для предотвращения эпидемии

сегодня, 15:54
Автор:

Татьяна Лозовенко

Правительство объявило в воскресенье, что в Соединенном Королевстве будет убито более 10 000 индеек из-за вспышки птичьего гриппа, обнаруженной на ферме в Северном Йоркшире (северная Англия).

Птичий грипп: В Великобритании зарежут более 10 тысяч индеек

Птичий грипп: индейка

10 500 птиц на ферме будут зарезаны, чтобы бороться с распространением эпидемии, которая не представляет большого риска для здоровья людей. Главный ветеринарный врач Великобритании Кристин Миддлмисс заявила, что были приняты "немедленные меры" для предотвращения распространения вспышки, как только она была обнаружена в субботу. 

После вспышек в России и Казахстане этим летом эпизоотия недавно распространилась на Западную Европу. Нидерланды, Ирландия, Дания и Бельгия особенно поражены вирусом, распространяемым перелетными птицами. Заболевание не считается опасным для человека. 

Заболеть птичьим гриппом возможно: · при контакте с инфицированными птицами (например, на птицеводческих комплексах, птицефабриках, личном подворье и т. д.);  от помета птиц через грязные руки и предметы. Он впервые был обнаружен в 1878 году итальянским ветеринаром. С открытием вирусной природы заболевания и установления того, что этот вирус, является вирусом гриппа, заболевание получило название сначала грипп птиц, а потом и птичий грипп.

Ранее "Комментарии" писали, чем отличаются 11 лучших вакцин от Covid-19. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пока мир борется с пандемией коронавируса, 48 потенциальных вакцин в настоящее время проходят испытания на людях, но только 11 находятся на заключительной стадии. Каждый из 11 использует информационную РНК, технологию инактивированных вирусов, вирусные векторы или рекомбинантные белки.



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Источник: https://www.lefigaro.fr/conjoncture/grippe-aviaire-le-royaume-uni-va-abattre-plus-de-10-000-dindes-20201129
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