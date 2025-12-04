Путин лично приказал убить Скрипаля: новые детали громкого преступления

Великобритания ввела новые санкции против РФ. Они, в частности, коснулись российского ГРУ – военного разведывательного управления.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Такое решение было принято после публикации окончательного отчета британского расследования о гибели гражданки страны Дон Стерджесс после отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в 2018 году.

"ГРУ, российская военная разведка, теперь полностью подпадает под санкции Великобритании. Агенты ГРУ выполняют приказы Путина, стремясь дестабилизировать Украину и пытаясь посеять хаос и беспорядок по всей Европе", – говорится в заявлении правительства Великобритании.

В отчете расследования отмечено, что российский диктатор Владимир Путин приказал применить "Новичок" для отравления бывшего сотрудника разведки РФ Сергея Скрипаля в 2018 году. В результате погибла также британская гражданка Дон Стерджесс.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в своем заявлении напомнил, что события 2018 года шокировали страну. А нынешние выводы, по его словам, "серьезное напоминание о пренебрежении Кремля невинными жизнями".

"Великобритания всегда будет противостоять жестокому режиму Путина и разоблачать его убийственную машину такой, какой она есть. Сегодняшние санкции – это один из шагов в нашей непреклонной защите европейской безопасности, в то время как мы продолжаем давить на финансы России и укреплять позиции Украины за столом переговоров", – подчеркнул Стармер.

Напомним, 4 марта 2018 года в городе Солсбери (Великобритания) было совершено покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Тогда пострадал он и его дочь Юлия. Британская власть официально обвинила в покушении российскую военную разведку. А США и Евросоюз после этого ввели санкции против РФ. Вместе со Скрипалем от "Новичка" тогда пострадали пять человек.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", во Франции удалось рассекретить базу и составить список 15 шпионов российской ГРУ, которые могут быть причастны к покушению на жизнь Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также многих других преступлений на территории Европы.