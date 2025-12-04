Путін особисто наказав вбити Скрипаля: нові деталі гучного злочину

Велика Британія запровадила нові санкції проти РФ. Вони, зокрема, торкнулися російського ГРУ – військового розвідувального управління.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Таке рішення ухвалили після публікації остаточного звіту британського розслідування щодо загибелі громадянки країни Дон Стерджесс після отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новичок" у 2018 році.

"ГРУ, російська військова розвідка, тепер повністю підпадає під санкції Великої Британії. Агенти ГРУ виконують накази Путіна, прагнучи дестабілізувати Україну й намагаючись посіяти хаос і безлад по всій Європі", – йдеться у заяві уряду Великої Британії.

У звіті розслідування зазначено, що російський диктатор Володимир Путін наказав застосувати "Новичок" для отруєння колишнього співробітника розвідки РФ Сергія Скрипаля в 2018 році. Внаслідок цього загинула також британська громадянка Дон Стерджесс.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у своїй заяві нагадав, що події 2018 року шокували країну. А нинішні висновки, за його словами, є "серйозним нагадуванням про зневагу Кремля до невинних життів".

"Велика Британія завжди буде протистояти жорстокому режиму Путіна й викривати його вбивчу машину такою, якою вона є. Сьогоднішні санкції – це один із кроків у нашому непохитному захисті європейської безпеки в той час, як ми продовжуємо тиснути на фінанси Росії і зміцнювати позиції України за столом переговорів", – наголосив Стармер.

Нагадаємо, 4 березня 2018 року в місті Солсбері (Велика Британія) було скоєно замах на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля. Тоді постраждав він та його донька Юлія. Британська влада офіційно звинуватила в замаху російську військову розвідку. А США і Євросоюз після цього запровадили санкції проти РФ. Разом зі Скрипалем від "Новичка" тоді постраждали п’ятеро людей.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", у Франції вдалося розсекретити базу і скласти список 15 шпигунів російського ГРУ, які можуть бути причетні до замаху на життя Сергія Скрипаля і його доньки Юлії, а також багатьох інших злочинів на території Європи.