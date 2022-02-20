Путин не остановится на Украине: западные политики высказались о возможных планах Кремля

Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс говорит, что если Путин развяжет войну с украинцами, то он не остановится на этом. Под угрозой будут и другие страны Европы. Об этом пишет Daily Mail.
Фото иллюстративное / Pixabay
Политик в очередной раз призвала страны мира объединяться против агрессии Кремля, поскольку российские войска могут продолжить продвижение на Запад и угрожать странами Балтии и Балканов. По словам Трасс, Путин пытается восстановить границы старого Советского Союза времен 1990-х или раньше.
Также Трасс рассказала, что впервые со времен холодной войны для противостояния пропаганде Кремля и дезинформации будет создана новая российско-украинская правительственная информационная группа (GIC). Группа будет заниматься разоблачением дезинформации и опровержением фейков.
Глава правительства добавила, что европейцы будут работать вместе с союзниками, чтобы предотвращать распространение фейков и дезинформации.
Как сообщал портал "Комментарии", премьер Британии критически высказался по поводу санкций против РФ и заявил, что их недостаточно для сдерживания агрессии РФ.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости