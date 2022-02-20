logo

BTC/USD

38227.70

ETH/USD

2615.94

LTC/USD

109.24

USD/UAH

28.91

EUR/UAH

32.79

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания Путин не остановится на Украине: западные политики высказались о возможных планах Кремля
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин не остановится на Украине: западные политики высказались о возможных планах Кремля

В Британии создают центр борьбы с дезинформацией Кремля

сегодня, 09:55
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс говорит, что если Путин развяжет войну с украинцами, то он не остановится на этом. Под угрозой будут и другие страны Европы. Об этом пишет Daily Mail.

Путин не остановится на Украине: западные политики высказались о возможных планах Кремля

Фото иллюстративное / Pixabay

Политик в очередной раз призвала страны мира объединяться против агрессии Кремля, поскольку российские войска могут продолжить продвижение на Запад и угрожать странами Балтии и Балканов. По словам Трасс, Путин пытается восстановить границы старого Советского Союза времен 1990-х или раньше.

"Страны Балтии находятся под угрозой... Западные Балканы тоже. Все это Путин сказал публично, что он хочет создать Великую Россию, что он хочет вернуться к ситуации, которая была раньше, когда Россия контролировала огромные просторы Восточной Европы. Поэтому так важно, чтобы мы и наши союзники противостояли Путину. Это может быть Украина, но какая страна будет тогда следующей? Нам нужно остановить Путина, потому что он не остановится на Украине", – говорит Трасс.

Также Трасс рассказала, что впервые со времен холодной войны для противостояния пропаганде Кремля и дезинформации будет создана новая российско-украинская правительственная информационная группа (GIC). Группа будет заниматься разоблачением дезинформации и опровержением фейков.

"С начала этого месяца было обнародовано уже 40 российских ложных сведений. Мы многое сделали, чтобы опровергнуть это, поэтому мы раскрыли сговор о том, что россияне пытались установить марионеточное правительство в Киеве, и операцию под фальшивым флагом, в которой утверждали, что украинцы напали, но это неправда. Мы наблюдали удвоение активности дезинформации за последнюю неделю, поэтому мы знаем, что россияне готовятся", – пояснила она.

Глава правительства добавила, что европейцы будут работать вместе с союзниками, чтобы предотвращать распространение фейков и дезинформации.

Как сообщал портал "Комментарии", премьер Британии критически высказался по поводу санкций против РФ и заявил, что их недостаточно для сдерживания агрессии РФ.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-10531353/Liz-Truss-insists-facing-fight-generation-war-Ukraine-looms.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!