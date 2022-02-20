Путин не остановится на Украине: западные политики высказались о возможных планах Кремля

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс говорит, что если Путин развяжет войну с украинцами, то он не остановится на этом. Под угрозой будут и другие страны Европы. Об этом пишет Daily Mail.

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Политик в очередной раз призвала страны мира объединяться против агрессии Кремля, поскольку российские войска могут продолжить продвижение на Запад и угрожать странами Балтии и Балканов. По словам Трасс, Путин пытается восстановить границы старого Советского Союза времен 1990-х или раньше.

"Страны Балтии находятся под угрозой... Западные Балканы тоже. Все это Путин сказал публично, что он хочет создать Великую Россию, что он хочет вернуться к ситуации, которая была раньше, когда Россия контролировала огромные просторы Восточной Европы. Поэтому так важно, чтобы мы и наши союзники противостояли Путину. Это может быть Украина, но какая страна будет тогда следующей? Нам нужно остановить Путина, потому что он не остановится на Украине", – говорит Трасс.

Также Трасс рассказала, что впервые со времен холодной войны для противостояния пропаганде Кремля и дезинформации будет создана новая российско-украинская правительственная информационная группа (GIC). Группа будет заниматься разоблачением дезинформации и опровержением фейков.

"С начала этого месяца было обнародовано уже 40 российских ложных сведений. Мы многое сделали, чтобы опровергнуть это, поэтому мы раскрыли сговор о том, что россияне пытались установить марионеточное правительство в Киеве, и операцию под фальшивым флагом, в которой утверждали, что украинцы напали, но это неправда. Мы наблюдали удвоение активности дезинформации за последнюю неделю, поэтому мы знаем, что россияне готовятся", – пояснила она.

Глава правительства добавила, что европейцы будут работать вместе с союзниками, чтобы предотвращать распространение фейков и дезинформации.

Как сообщал портал "Комментарии", премьер Британии критически высказался по поводу санкций против РФ и заявил, что их недостаточно для сдерживания агрессии РФ.

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