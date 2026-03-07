logo

Главная Новости Мир Великобритания Путин пойдет на войну с Европой только при одном раскладе: в Британии сделали заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин пойдет на войну с Европой только при одном раскладе: в Британии сделали заявление

Военный эксперт заявил, что Европа постепенно усиливает оборону и в целом значительно превосходит Россию по военному потенциалу

7 марта 2026, 16:41
Автор:
Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин может решиться на открытый военный конфликт с европейскими странами лишь в случае отчаяния, а не из-за уверенности в быстрой победе. Такое мнение в эфире телеканала Эспрессо высказал отставной полковник британской армии Глен Грант.

Путин пойдет на войну с Европой только при одном раскладе: в Британии сделали заявление

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По словам военного эксперта, в последние годы европейские государства начали активнее реагировать на угрозы безопасности. В частности, многие компании в Европе наращивают производство беспилотников и налаживают более тесное сотрудничество с военными на передовой, чтобы лучше понимать реальные потребности армии.

Кроме того, несколько стран уже увеличивают численность вооружённых сил и усиливают оборонные программы. Грант отметил, что особенно заметны изменения в Польше и Германии – двух ключевых странах европейской безопасности. Активно укрепляет оборону и Финляндия, которая расширяет масштабы военной подготовки.

Эксперт подчеркнул, что в Европе всё больше осознают необходимость серьёзных изменений в сфере обороны. Однако, по его мнению, текущих усилий пока недостаточно для полного устранения рисков.

При этом Грант считает, что в целом Европа обладает значительно большим военным потенциалом, чем Россия. Исключением остаётся лишь ядерная сфера, но и здесь, по словам аналитика, существуют вопросы к реальному состоянию российского арсенала.

Он отметил, что часть российских ядерных ракет, по имеющейся информации, обслуживается ненадлежащим образом и может находиться в неудовлетворительном техническом состоянии.

"Если рассматривать Европу в целом, её потенциал значительно выше российского. Поэтому Путин может решиться на конфликт с Европой лишь в ситуации крайнего отчаяния", — считает британский военный эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путина не просто охватил страх: что очень беспокоит Россию в событиях в Иране.




Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-putin-mozhe-navazhitis-na-viynu-z-evropoyu-lishe-za-odniei-umovi-polkovnik-grant
