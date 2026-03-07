logo_ukra

Путін піде на війну з Європою лише за одного розкладу: у Британії зробили заяву
Путін піде на війну з Європою лише за одного розкладу: у Британії зробили заяву

Військовий експерт заявив, що Європа поступово посилює оборону і загалом значно перевершує Росію щодо військового потенціалу

7 березня 2026, 16:41
Автор:
Кравцев Сергей

Російський диктатор Володимир Путін може зважитися на відкритий військовий конфлікт із європейськими країнами лише у разі відчаю, а не через впевненість у швидкій перемозі. Таку думку в ефірі телеканалу "Еспресо" висловив відставний полковник британської армії Глен Грант.

Путін піде на війну з Європою лише за одного розкладу: у Британії зробили заяву

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За словами військового експерта, останні роки європейські держави почали активніше реагувати на загрози безпеці. Зокрема, багато компаній у Європі нарощують виробництво безпілотників та налагоджують тіснішу співпрацю з військовими на передовій, щоб краще розуміти реальні потреби армії.

Крім того, кілька країн вже збільшують чисельність збройних сил та посилюють оборонні програми. Грант зазначив, що особливо помітні зміни у Польщі та Німеччині – двох ключових країнах європейської безпеки. Активно зміцнює оборону та Фінляндія, яка розширює масштаби військової підготовки.

Експерт наголосив, що в Європі все більше усвідомлюють необхідність серйозних змін у сфері оборони. Однак, на його думку, поточних зусиль поки що недостатньо для повного усунення ризиків.

При цьому Грант вважає, що в цілому Європа має значно більший військовий потенціал, ніж Росія. Винятком залишається лише ядерна сфера, але й тут, за словами аналітика, існують питання реального стану російського арсеналу.

Він зазначив, що частина російських ядерних ракет, за наявною інформацією, обслуговується неналежним чином і може перебувати у незадовільному технічному стані.

"Якщо розглядати Європу в цілому, її потенціал значно вищий за російський. Тому Путін може вирішити конфлікт з Європою лише в ситуації крайнього відчаю", — вважає британський військовий експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путіна не просто охопив страх: що дуже непокоїть Росію у подіях в Ірані.




Джерело: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-putin-mozhe-navazhitis-na-viynu-z-evropoyu-lishe-za-odniei-umovi-polkovnik-grant
