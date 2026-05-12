Путин триумфует и зарабатывает на нефти дальше: почему угрозы Лондона оказались пустыми

Несмотря на громкие обещания британских властей усилить давление на российский теневой флот, подсанкционные суда продолжают беспрепятственно проходить через морские пути Великобритании. К такому выводу пришли аналитики BBC Verify после собственного расследования.

Танкеры РФ. Фото: из открытых источников

Еще в марте премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что британские военные получили возможность подниматься на борт санкционных судов, проходящих через воды страны. Тогда Лондон пытался продемонстрировать Кремлю готовность к более жестким действиям против схем обхода нефтяных санкций.

Однако реальность оказалась совсем иной. По данным расследования, с конца марта по 11 мая через британские воды прошли 184 судна, находящиеся под санкциями Великобритании. Всего журналисты насчитали 238 рейсов таких кораблей, причем 94 раза они заходили непосредственно в территориальные воды страны.

Большинство этих судов – нефтяные танкеры, перевозящие российскую нефть. Также были замечены газовозы и другие грузовые суда, связанные с российскими структурами. При этом британские власти не предоставили никаких подтверждений того, что хотя бы одно из них было задержано или досмотрено.

Бывший командующий Королевского флота Том Шарп резко раскритиковал ситуацию, назвав бездействие властей "жалким".

Особую тревогу вызывает то, как именно работает теневой флот РФ. Многие суда регулярно отключают системы автоматической идентификации AIS, чтобы скрывать свои маршруты. Чаще всего сигналы исчезают у побережья Шотландии и Ирландии.

Кроме того, Россия начала демонстративно сопровождать некоторые танкеры военными кораблями. Так, один из санкционных танкеров Universal проходил через Ла-Манш под прикрытием российского фрегата Адмирал Григорович.

Юристы объясняют пассивность Лондона ограничениями международного морского права. Даже если судно перевозит российскую нефть, Британия не может просто захватить его, если оно ходит под флагом другой страны.

Читайте также на портале "Комментарии" — Киев предложил Европе новый формат перемирия с Россией: детали.



