Путін тріумфує і заробляє на нафті далі: чому погрози Лондона виявилися порожніми

Незважаючи на гучні обіцянки британської влади посилити тиск на російський тіньовий флот, підсанкційні судна продовжують безперешкодно проходити через морські шляхи Великобританії. Такого висновку дійшли аналітики BBC Verify після власного розслідування.

Танкери РФ. Фото: з відкритих джерел

Ще у березні прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що британські військові отримали можливість підніматися на борт санкційних суден, що проходять через води країни. Тоді Лондон намагався продемонструвати Кремлю готовність до жорсткіших дій проти схем обходу нафтових санкцій.

Проте реальність виявилася зовсім іншою. За даними розслідування, з кінця березня по 11 травня через британські води пройшли 184 судна під санкціями Великобританії. Загалом журналісти нарахували 238 рейсів таких кораблів, причому 94 рази вони заходили безпосередньо до територіальних вод країни.

Більшість цих судів – нафтові танкери, які перевозять російську нафту. Також було помічено газовози та інші вантажні судна, пов'язані з російськими структурами. При цьому британська влада не надала жодних підтверджень того, що хоча б одне з них було затримано чи доглянуто.

Колишній командувач Королівського флоту Том Шарп різко розкритикував ситуацію, назвавши бездіяльність влади "жалюгідною".

Особливу тривогу викликає те, як працює тіньовий флот РФ. Багато судів регулярно відключають системи автоматичної ідентифікації AIS, щоб приховувати свої маршрути. Найчастіше сигнали зникають біля узбережжя Шотландії та Ірландії.

Крім того, Росія почала демонстративно супроводжувати деякі танкери військовими кораблями. Так, один із санкційних танкерів Universal проходив через Ла-Манш під прикриттям російського фрегата Адмірал Григорович.

Юристи пояснюють пасивність Лондона обмеженнями міжнародного морського права. Навіть, якщо судно перевозить російську нафту, Британія не може просто захопити його, якщо воно ходить під прапором іншої країни.

Читайте на порталі "Коментарі" — Київ запропонував Європі новий формат перемир'я з Росією: деталі.



