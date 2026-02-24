Путин в годовщину вторжения получил сверхмощный сигнал: на какой шаг решила пойти Великобритания

Великобритания объявила о запуске нового пакета помощи для Украины, посвященного четвертой годовщине отмечаемого 24 февраля полномасштабного вторжения России. Британское правительство подчеркнуло, что поддержка охватывает несколько ключевых направлений: военный сектор, гуманитарную помощь, энергетическую безопасность и меры по правосудию.

Фото: из открытых источников

В частности правительство выделяет значительные финансовые ресурсы для обеспечения функционирования украинской энергетической системы и помощи пострадавшим общинам. 20 миллионов фунтов стерлингов (свыше 26 миллионов долларов США) направляются на экстренную энергетическую помощь, что позволит восстанавливать поврежденные объекты, повышать надежность электроснабжения и дополнительно увеличивать мощности генерации. Еще 5,7 миллиона фунтов предназначены на гуманитарную поддержку общин в прифронтовых регионах, где население больше нуждается в помощи.

Кроме того, 30 миллионов фунтов выделяются в поддержку устойчивости Украины и обеспечения верховенства права, а также для привлечения к ответственности лиц, причастных к вероятным военным преступлениям, совершенным Россией.

Британский премьер-министр Кир Стармер подчеркнул, что послание украинскому народу остается неизменным:

"В эту мрачную годовщину наше послание украинскому народу простое: Великобритания с вами – сильнее, чем когда-либо. Несмотря на весь шум в мировых делах, эта война остается важнейшим вопросом нашего времени. Она задает вопрос, сохранится ли украинская и европейская свобода. Наш общий ответ однозначно.

Как уже писали "Комментарии", вопреки длительным переговорам и многочисленным попыткам найти мирное решение, пока не удается достичь конкретного прогресса в завершении войны в Украине. Одним из сложнейших аспектов переговоров остаются территориальные вопросы, ведь ни одна из сторон не готова идти на компромиссы по контролю над ключевыми районами.