Путін у річницю вторгнення отримав надпотужний сигнал: на який крок вирішила піти Велика Британія

Велика Британія оголосила про запуск нового пакету допомоги для України, присвяченого четвертій річниці повномасштабного вторгнення Росії, що відзначається 24 лютого. Британський уряд підкреслив, що підтримка охоплює кілька ключових напрямів: військовий сектор, гуманітарну допомогу, енергетичну безпеку та заходи з правосуддя.

Зокрема, уряд виділяє значні фінансові ресурси для забезпечення функціонування української енергетичної системи та допомоги постраждалим громадам. 20 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 26 мільйонів доларів США) направляються на екстрену енергетичну допомогу, що дозволить відновлювати пошкоджені об’єкти, підвищувати надійність електропостачання та додатково збільшувати потужності генерації. Ще 5,7 мільйона фунтів призначені на гуманітарну підтримку громад у прифронтових регіонах, де населення найбільше потребує допомоги.

Окрім цього, 30 мільйонів фунтів виділяються на підтримку стійкості України та забезпечення верховенства права, а також для притягнення до відповідальності осіб, причетних до ймовірних воєнних злочинів, скоєних Росією.

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер наголосив, що послання до українського народу лишається незмінним:

"У цю похмуру річницю наше послання українському народові просте: Британія з вами – сильніша, ніж будь-коли. Попри весь шум у світових справах, ця війна залишається найважливішим питанням нашого часу. Вона ставить запитання, чи збережеться українська та європейська свобода. Наша спільна відповідь однозначна. Росія не виграє цю війну", — наголосив він.

Як вже писали "Коментарі", попри тривалі переговори та численні спроби знайти мирне рішення, поки що не вдається досягти конкретного прогресу у завершенні війни в Україні. Одним із найскладніших аспектів переговорів залишаються територіальні питання, адже жодна зі сторін не готова йти на компроміси щодо контролю над ключовими районами.