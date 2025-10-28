logo

Путин все изменил: в Лондоне готовятся к кардинальному шагу из-за войны

В Великобритании считают, что военные должны осваивать современные военные технологии.

28 октября 2025, 08:40
На заброшенном советском аэродроме на восточном фланге НАТО британские военные отрабатывали использование специализированной сети для взаимодействия с дронами, роботизированными системами и артиллерией. Солдаты надеются, что эта технология сможет изменить ход боевых операций, сообщает Bloomberg.

Путин все изменил: в Лондоне готовятся к кардинальному шагу из-за войны

Фото: из открытых источников

"В будущем 11-я бригада может применять эту систему для точного наведения на противника. Во время тренировок в Латвии основная цель была менее угрожающей — отказаться от бумажных карт и сократить длительные циклы планирования боя. Внедрение таких инноваций, как система управления полем боя Cobalt от британского стартапа Arondite Британии" и НАТО, ведь технология способна значительно расширить контролируемую территорию пехоты", — говорится в материале.

На фоне обострения отношений с РФ, особенно из-за нарушения воздушного пространства НАТО в последние недели, включая полеты истребителей над Эстонией и дронов в Польше, вопрос технологической модернизации становится особенно актуальным. В ответ британские самолеты были направлены на патрулирование польского воздушного пространства.

"НАТО сейчас ищет пути эффективного распределения ограниченных ресурсов на обширной территории. Одна из ключевых задач для оборонного ведомства Великобритании — сделать меньшую армию эффективной на большем пространстве", — пояснил бригадный генерал Мэтт Льюис, командир 11-й бригады, в интервью Bloomberg в командном центре.

Как уже писали "Комментарии", министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефул призвал западных партнеров оказать Украине решительную поддержку. Об этом сообщает BR.de.



