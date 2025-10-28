Путін все змінив: у Лондоні готуються до кардинального кроку через війну

На покинутому радянському аеродромі на східному фланзі НАТО британські військові відпрацьовували використання спеціалізованої мережі для взаємодії з дронами, роботизованими системами та артилерією. Солдати сподіваються, що ця технологія зможе змінити хід сучасних бойових операцій, повідомляє Bloomberg.

Фото: з відкритих джерел

"У майбутньому 11-та бригада може застосовувати цю систему для точного наведення на противника. Під час тренувань у Латвії основна мета була менш загрозливою — відмовитися від паперових карт і скоротити тривалі цикли планування бою. Впровадження таких інновацій, як система управління полем бою Cobalt від британського стартапу Arondite Ltd., є частиною багатомільярдних інвестицій міністерства оборони Великобританії та НАТО, адже технологія здатна значно розширити контрольовану територію піхоти", — зазначено у матеріалі.

На тлі загострення відносин з РФ, особливо через порушення повітряного простору НАТО останніми тижнями — включно з польотами винищувачів над Естонією та дронів у Польщі — питання технологічної модернізації стає особливо актуальним. У відповідь британські літаки були направлені для патрулювання польського повітряного простору.

"НАТО зараз шукає шляхи ефективного розподілу обмежених ресурсів на великій території. Одне з ключових завдань для оборонного відомства Великої Британії — зробити меншу армію ефективною на більшому просторі", — пояснив бригадний генерал Метт Льюїс, командир 11-ї бригади, в інтерв’ю Bloomberg у командному центрі в Латвії.

Як вже писали "Коментарі", міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул закликав західних партнерів надати Україні рішучу підтримку. Про це повідомляє BR.de.