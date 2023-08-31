Реакция Украины и России на отставку министра обороны Великобритании Бена Уоллеса

31 августа министра обороны Великобритании Бен Уоллес обратился с официальным письмом к премьер-министру Риши Сунаку, в котором известил свою отставку с должности. Сунак принял предложение Уоллеса. Украина и Россия по-разному отреагировали на отставку Уоллеса.

Британский политик Бен Уоллес. Фото из открытых источников

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала деятельность Бена Уоллеса, сыгравшего одну из ключевых ролей в поставках вооружения для Украины. В частности, Захарова вспомнила, что Британия предоставила Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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"Давайте попрощаемся с персонажем, ответственным за загрязнение украинских земель радиацией из-за поставок киевскому режиму снарядов с обедненным ураном", — заявила в Telegram спикер Захарова.

С другой стороны, украинский министр обороны положительно высказался о Бене Уоллесе и поблагодарил британский коллегу.

"Его авторитет вдохновил другие страны присоединиться к помощи Украине", — написал в Twitter Алексей Резников.

Также 31 августа стало известно, что новым министром обороны Великобритании станет Грант Шеппс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил, что оставит большую политику после 24 лет работы. Именно это, по словам Воллеса, главная причина его увольнения с должности главы Минобороны Британии.

Также "Комментарии" писали о Бене Уоллесе, который напомнил, как общался с министром обороны Украины кодовыми словами о поставках оружия. Кроме того, британский политик рассказал о шутке, связанной с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.