Результаты выборов в Британии: почему у Путина должно ухудшиться настроение

В Британии на досрочных выборах в нижнюю палату парламента, по данным экзит-полов, лейбористы побеждают с убедительным большинством в 170 голосов. Новым премьером может стать сэр Кир Стармер вместо Риши Сунака. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "BBC".

Глава Лейбористской партии Кир Стармер. Фото: из открытых источников

По данным экзит-пола BBC, ITV и Sky, консерваторы, судя по всему, будут иметь в парламенте только 131 депутата, что является наименьшим показателем в послевоенной истории Великобритании.

Ожидается, что либерал-демократы займут третье место с 61 депутатом.

Лидерами станут представители Лейбористской партии, которые будут иметь в парламенте 410 членов.

Согласно данным экзит-пола, Шотландская национальная партия сократится до 10 депутатов, а Reform UK получит 13 депутатов.

А "Партия зеленых Англии и Уэльса", скорее всего, удвоит количество депутатов до 2. Plaid Cymru получит 4 депутата. Остальные, по прогнозам, получат 19 мест.

Следует заметить, что либерал-демократы считают такие результаты выборов лучшими за столетие. Такую мысль озвучил лидер либерал-демократов Эд Дэйви, реагируя на данные экзит-пола.

"Похоже, мы получили больше мест, чем на любых всеобщих выборах за последние 100 лет", — сказал он и добавил, что впереди еще долгий путь, но "я очень горжусь нашей партией".

Между тем, министр труда и пенсий Консервативной партии Мел Страйд сказал BBC Radio 4, что это "очень трудный момент" для консерваторов.

Глава Лейбористской партии Кир Стармер сделал первое официальное заявление после обнародования экзит-полов парламентских выборов в Великобритании, которые дают ему высокие шансы стать премьер-министром.

"Люди здесь и по всей стране высказались, и они готовы к переменам. Вы проголосовали, теперь пришло время для нас сделать это", — заявил Стармер, ранее высказывавшийся за то, чтобы поддержка Украины ни в коем случае не ослабла.

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