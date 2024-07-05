logo

BTC/USD

56437.67

ETH/USD

2985.86

LTC/USD

61.32

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания Результаты выборов в Британии: почему у Путина должно ухудшиться настроение
commentss НОВОСТИ Все новости

Результаты выборов в Британии: почему у Путина должно ухудшиться настроение

На выборах в Британии побеждают лейбористы

сегодня, 07:40 comments1741
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В Британии на досрочных выборах в нижнюю палату парламента, по данным экзит-полов, лейбористы побеждают с убедительным большинством в 170 голосов. Новым премьером может стать сэр Кир Стармер вместо Риши Сунака. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "BBC".

Результаты выборов в Британии: почему у Путина должно ухудшиться настроение

Глава Лейбористской партии Кир Стармер. Фото: из открытых источников

По данным экзит-пола BBC, ITV и Sky, консерваторы, судя по всему, будут иметь в парламенте только 131 депутата, что является наименьшим показателем в послевоенной истории Великобритании.

Ожидается, что либерал-демократы займут третье место с 61 депутатом.

Лидерами станут представители Лейбористской партии, которые будут иметь в парламенте 410 членов.

Согласно данным экзит-пола, Шотландская национальная партия сократится до 10 депутатов, а Reform UK получит 13 депутатов.

А "Партия зеленых Англии и Уэльса", скорее всего, удвоит количество депутатов до 2. Plaid Cymru получит 4 депутата. Остальные, по прогнозам, получат 19 мест.

Следует заметить, что либерал-демократы считают такие результаты выборов лучшими за столетие. Такую мысль озвучил лидер либерал-демократов Эд Дэйви, реагируя на данные экзит-пола.

"Похоже, мы получили больше мест, чем на любых всеобщих выборах за последние 100 лет", — сказал он и добавил, что впереди еще долгий путь, но "я очень горжусь нашей партией".

Между тем, министр труда и пенсий Консервативной партии Мел Страйд сказал BBC Radio 4, что это "очень трудный момент" для консерваторов.

Глава Лейбористской партии Кир Стармер сделал первое официальное заявление после обнародования экзит-полов парламентских выборов в Великобритании, которые дают ему высокие шансы стать премьер-министром.

"Люди здесь и по всей стране высказались, и они готовы к переменам. Вы проголосовали, теперь пришло время для нас сделать это", — заявил Стармер, ранее высказывавшийся за то, чтобы поддержка Украины ни в коем случае не ослабла.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Британии сделали неожиданное заявление о том, кто "спровоцировал" Путина напасть на Украину.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/live/cn09xn9je7lt
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Донбас

сегодня, 06:43

4,6 мільйонів грн з держбюджету виплатили нардепам на оренду житла в Києві у квітні-травні, Зате у переселенців 2000 забрали. Отже тварюки. Ще раз доказ того, що цим виблядкам перемога не потрібна, їх тільки гроші цікавить. З цими виблядками у влади перемоги ніколи, ніколи не буде, запам'ятате. А так, як у нас народ амебы, не протестують, не мочать тих тварюк, то ця сволочна влада до останнього буде у влади. Наша бандерівська влада це і є клятий ворог українського народу.


Новости

Все новости