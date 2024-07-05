Результаты выборов в Британии: почему у Путина должно ухудшиться настроение

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Кравцев Сергей
В Британии на досрочных выборах в нижнюю палату парламента, по данным экзит-полов, лейбористы побеждают с убедительным большинством в 170 голосов. Новым премьером может стать сэр Кир Стармер вместо Риши Сунака. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "BBC".
Глава Лейбористской партии Кир Стармер. Фото: из открытых источников
По данным экзит-пола BBC, ITV и Sky, консерваторы, судя по всему, будут иметь в парламенте только 131 депутата, что является наименьшим показателем в послевоенной истории Великобритании.
Ожидается, что либерал-демократы займут третье место с 61 депутатом.
Лидерами станут представители Лейбористской партии, которые будут иметь в парламенте 410 членов.
Согласно данным экзит-пола, Шотландская национальная партия сократится до 10 депутатов, а Reform UK получит 13 депутатов.
А "Партия зеленых Англии и Уэльса", скорее всего, удвоит количество депутатов до 2. Plaid Cymru получит 4 депутата. Остальные, по прогнозам, получат 19 мест.
Следует заметить, что либерал-демократы считают такие результаты выборов лучшими за столетие. Такую мысль озвучил лидер либерал-демократов Эд Дэйви, реагируя на данные экзит-пола.
Между тем, министр труда и пенсий Консервативной партии Мел Страйд сказал BBC Radio 4, что это "очень трудный момент" для консерваторов.
Глава Лейбористской партии Кир Стармер сделал первое официальное заявление после обнародования экзит-полов парламентских выборов в Великобритании, которые дают ему высокие шансы стать премьер-министром.
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Донбас
сегодня, 06:43
4,6 мільйонів грн з держбюджету виплатили нардепам на оренду житла в Києві у квітні-травні, Зате у переселенців 2000 забрали. Отже тварюки. Ще раз доказ того, що цим виблядкам перемога не потрібна, їх тільки гроші цікавить. З цими виблядками у влади перемоги ніколи, ніколи не буде, запам'ятате. А так, як у нас народ амебы, не протестують, не мочать тих тварюк, то ця сволочна влада до останнього буде у влади. Наша бандерівська влада це і є клятий ворог українського народу.