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РФ готовит удары за пределами Украины: в Британии сделали тревожное предупреждение

В Британии предупредили производителей оружия для Украины об угрозе российских атак, диверсий и шпионажа

30 августа 2026, 10:50
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Slava Kot

Британские оборонные компании, поставляющие вооружение Украине, получили предупреждение о высоком риске российских атак и шпионской деятельности. Речь идет не только о киберугрозах, но и о возможных физических атаках на людей и объекты.

РФ готовит удары за пределами Украины: в Британии сделали тревожное предупреждение

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как пишет Daily Mail, в начале лета руководители оборонных предприятий приняли участие в закрытой встрече с представителями правительства Великобритании. В ходе круглого стола им сообщили о необходимости усилить меры безопасности через активизацию российских операций.

По данным источников, на встрече присутствовали представители компаний, производящих вооружение и беспилотники для Украины. Среди них предприятия, связанные с производством БПЛА, ракет и другой военной техники, включая Ukrspecsystems, Callen-Lenz и MBDA, выпускающий крылатые ракеты Storm Shadow.

Особое внимание британских властей привлекает возможность российского шпионажа и диверсий. Опасения усилились после информации о попытках организовать покушения на руководителей германских оборонных компаний. Один из известных случаев касался главы немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Компания активно участвует в поставках боеприпасов в Украину и расширяет производственные мощности.

Daily Mail указывает, что Москва таким образом пытается оказывать давление на европейскую оборонную промышленность, помогающую Украине продолжать сопротивление российской агрессии. Эксперт по вопросам безопасности Atlantic Council Элизабет Бро отметила, что руководители оборонных предприятий в Великобритании и других странах Европы все больше задумываются о собственной безопасности. По ее словам, Россия фактически дает сигнал, что люди, работающие в оборонной отрасли и участвующие в поддержке Украины, могут рассматриваться Москвой как потенциальные цели.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле выступили с угрозами ударами по Великобритании.




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Источник: https://www.dailymail.com/news/article-16090147/Britains-defence-firms-supply-weapons-Ukraine-warned-Russian-spy-threat.html?
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