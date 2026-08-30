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РФ готує удари за межами України: у Британії зробили тривожне попередження

У Британії попередили виробників зброї для України про загрозу російських атак, диверсій та шпигунства

30 серпня 2026, 10:50
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Slava Kot

Британські оборонні компанії, які постачають озброєння Україні, отримали попередження про високий ризик російських атак і шпигунської діяльності. Йдеться не лише про кіберзагрози, а й про можливі фізичні атаки на людей та об’єкти.

РФ готує удари за межами України: у Британії зробили тривожне попередження

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Як пише Daily Mail, на початку літа керівники оборонних підприємств взяли участь у закритій зустрічі з представниками уряду Великої Британії. Під час круглого столу їм повідомили про необхідність посилити заходи безпеки через активізацію російських операцій.

За даними джерел, на зустрічі були присутні представники компаній, які виробляють озброєння та безпілотники для України. Серед них підприємства, пов’язані з виробництвом БПЛА, ракет та іншої військової техніки, зокрема Ukrspecsystems, Callen-Lenz та MBDA, який випускає крилаті ракети Storm Shadow.

Особливу увагу британської влади привертає можливість російського шпигунства та диверсій. Побоювання посилилися після інформації про спроби організувати замахи на керівників німецьких оборонних компаній. Один з відомих випадків стосувався голови німецького оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. Компанія активно бере участь у постачанні боєприпасів Україні та розширює виробничі потужності.

Daily Mail вказує, що Москва таким чином намагається чинити тиск на європейську оборонну промисловість, яка допомагає Україні продовжувати опір російській агресії. Експертка з питань безпеки Atlantic Council Елізабет Бро зазначила, що керівники оборонних підприємств у Великій Британії та інших країнах Європи дедалі більше замислюються про власну безпеку. За її словами, Росія фактично дає сигнал, що люди, які працюють в оборонній галузі та беруть участь у підтримці України, можуть розглядатися Москвою як потенційні цілі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі виступили з погрозами ударами по Великій Британії.




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Джерело: https://www.dailymail.com/news/article-16090147/Britains-defence-firms-supply-weapons-Ukraine-warned-Russian-spy-threat.html?
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