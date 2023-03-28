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Риши Сунак призвал Си Цзиньпина надавить на Путина

Риши Сунак во время речи в британском парламенте обратился к китайскому лидеру Си Цзиньпину о возможности надавить на Путина и таким образом побуждать российского диктатора прекратить войну.

сегодня, 18:20
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Автор:

Slava Kot

Премьер Британии Риши Сунак во время своей речи перед парламентариями рассказал о запасах вооружения в стране, а также призвал китайского лидера Си Цзиньпина поговорить о мире непосредственно с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Риши Сунак призвал Си Цзиньпина надавить на Путина

Си Цзиньпин и Риши Сунак. Фото: из открытых источников

Правительство Британии приняло решение выделить около двух миллиардов фунтов на восстановление запасов снарядов и другой военной техники в арсенале страны. Риши Сунак заявил, что это положительное решение для Великобритании.


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"Я бы не обязательно считал негативным то, что наши собственные запасы были исчерпаны, из-за того простого факта, что если вы подумаете о том, для чего нужно это оружие… сдерживать российскую агрессию. Ее используют именно для этого, его используют украинцы", – говорит премьер Британии.

Кроме того, во время своей речи британский лидер обратился и в Си Цзиньпин, призвав его говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Очевидно, что Россия зависит от Китая, и мы бы попросили Си использовать свое влияние на Путина, чтобы побудить его прекратить эту войну и выйти из Украины в качестве предпосылки для переговоров", — говорит Риши Сунак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США говорят об условиях мирных переговоров между Украиной и Россией.

Также "Комментарии" писали о скандале в Китае: украинцы возмущены поведением организаторов. Китайские представители не позволили украинцам развернуть баннер об украинских спортсменах, погибших в результате российской агрессии.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-latest-news-air-sirens-across-ukraine-as-multiple-cities-hit-with-dead-and-injured-in-kyiv-12541713
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