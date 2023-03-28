Риши Сунак призвал Си Цзиньпина надавить на Путина

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Slava Kot
Премьер Британии Риши Сунак во время своей речи перед парламентариями рассказал о запасах вооружения в стране, а также призвал китайского лидера Си Цзиньпина поговорить о мире непосредственно с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.
Си Цзиньпин и Риши Сунак. Фото: из открытых источников
Правительство Британии приняло решение выделить около двух миллиардов фунтов на восстановление запасов снарядов и другой военной техники в арсенале страны. Риши Сунак заявил, что это положительное решение для Великобритании.
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Кроме того, во время своей речи британский лидер обратился и в Си Цзиньпин, призвав его говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США говорят об условиях мирных переговоров между Украиной и Россией.
Также "Комментарии" писали о скандале в Китае: украинцы возмущены поведением организаторов. Китайские представители не позволили украинцам развернуть баннер об украинских спортсменах, погибших в результате российской агрессии.
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