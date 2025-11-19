logo

BTC/USD

83142

ETH/USD

2724.15

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания Россия атаковала лазерами британских пилотов: Лондон готов к военному ответу
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия атаковала лазерами британских пилотов: Лондон готов к военному ответу

Российский корабль "Янтарь" ослепил лазерами пилотов ВВС Великобритании. Лондон заявил о готовности к военным вариантам реагирования.

19 ноября 2025, 16:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Великобритания резко отреагировала на российскую провокацию после инцидента, названного Лондоном беспрецедентным. По данным Reuters, экипаж российского разведывательного корабля "Янтарь" применил лазерные устройства против британских пилотов, осуществлявших наблюдение за судном. Правительство назвало действия россиян угрожающими и выходящими за пределы приемлемого международного поведения.

Россия атаковала лазерами британских пилотов: Лондон готов к военному ответу

Джон Хили. Фото из открытых источников

Министр обороны Джон Хили, реагируя на инцидент с атакой лазером, заявил, что Британия готова к "военным вариантам" реагирования в случае, если судно "Янтарь" будет представлять прямую опасность для британских сил или инфраструктуры. По его словам, это первый случай применения лазеров против пилотов Королевских ВВС и он оценивает такие действия как "крайне опасные".

В настоящее время "Янтарь" находится вблизи британских территориальных вод к северу от Шотландии. В Лондоне подозревают, что судно является частью тайной программы Главного управления глубоководных исследований (ГУХД) Минобороны РФ. Эта структура отвечает за подводные операции, включая сбор информации для возможных диверсий против критической инфраструктуры. Разведывательное судно уже неоднократно фиксировалось вблизи стратегических подводных кабелей в Северной Атлантике.

Это уже второй визит "Янтаря" в британские воды в течение года. Во время предварительного появления корабля рядом с ним была замечена британская атомная подлодка, которая занималась отслеживанием перемещения российского судна.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия ударила дроном по турецкому танкеру с газом.

Также "Комментарии" писали, что генсек НАТО Марк Рютте объявил о запуске миссии "Балтийский страж", которая будет патрулировать в важнейших районах Балтийского моря из-за присутствия там российских кораблей.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости