Россия атаковала лазерами британских пилотов: Лондон готов к военному ответу

Великобритания резко отреагировала на российскую провокацию после инцидента, названного Лондоном беспрецедентным. По данным Reuters, экипаж российского разведывательного корабля "Янтарь" применил лазерные устройства против британских пилотов, осуществлявших наблюдение за судном. Правительство назвало действия россиян угрожающими и выходящими за пределы приемлемого международного поведения.

Джон Хили. Фото из открытых источников

Министр обороны Джон Хили, реагируя на инцидент с атакой лазером, заявил, что Британия готова к "военным вариантам" реагирования в случае, если судно "Янтарь" будет представлять прямую опасность для британских сил или инфраструктуры. По его словам, это первый случай применения лазеров против пилотов Королевских ВВС и он оценивает такие действия как "крайне опасные".

В настоящее время "Янтарь" находится вблизи британских территориальных вод к северу от Шотландии. В Лондоне подозревают, что судно является частью тайной программы Главного управления глубоководных исследований (ГУХД) Минобороны РФ. Эта структура отвечает за подводные операции, включая сбор информации для возможных диверсий против критической инфраструктуры. Разведывательное судно уже неоднократно фиксировалось вблизи стратегических подводных кабелей в Северной Атлантике.

Это уже второй визит "Янтаря" в британские воды в течение года. Во время предварительного появления корабля рядом с ним была замечена британская атомная подлодка, которая занималась отслеживанием перемещения российского судна.

