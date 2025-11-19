Росія атакувала лазерами британських пілотів: Лондон готовий до військової відповіді

Велика Британія різко відреагувала на російську провокацію після інциденту, який Лондон назвав безпрецедентним. За даними Reuters, екіпаж російського розвідувального корабля "Янтар" застосував лазерні пристрої проти британських пілотів, що здійснювали спостереження за судном. Уряд назвав дії росіян загрозливими та такими, що виходять за межі прийнятної міжнародної поведінки.

Джон Гілі. Фото з відкритих джерел

Міністр оборони Джон Гілі реагуючи на інцидент з атакою лазером заявив, що Британія готова до "військових варіантів" реагування у разі, якщо судно "Янтар" становитиме пряму небезпеку для британських сил чи інфраструктури. За його словами, це перший випадок застосування лазерів проти пілотів Королівських ВПС, і він оцінює такі дії як "вкрай небезпечні".

Наразі "Янтар" перебуває поблизу британських територіальних вод на північ від Шотландії. У Лондоні підозрюють, що судно є частиною таємної програми Головного управління глибоководних досліджень (ГУГД) Міноборони РФ. Ця структура відповідає за підводні операції, включно зі збором інформації для можливих диверсій проти критичної інфраструктури. Розвідувальне судно вже неодноразово фіксували поблизу стратегічних підводних кабелів у Північній Атлантиці.

Це вже другий візит "Янтаря" до британських вод упродовж року. Під час попередньої появи корабля поряд із ним був помічений британський атомний підводний човен для відстеження переміщення російського судна.

