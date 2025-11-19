logo_ukra

Головна Новини Світ Великобританія Росія атакувала лазерами британських пілотів: Лондон готовий до військової відповіді
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія атакувала лазерами британських пілотів: Лондон готовий до військової відповіді

Російський корабель "Янтар" засліпив лазерами пілотів ВПС Великої Британії. Лондон заявив про готовність до військових варіантів реагування.

19 листопада 2025, 16:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Велика Британія різко відреагувала на російську провокацію після інциденту, який Лондон назвав безпрецедентним. За даними Reuters, екіпаж російського розвідувального корабля "Янтар" застосував лазерні пристрої проти британських пілотів, що здійснювали спостереження за судном. Уряд назвав дії росіян загрозливими та такими, що виходять за межі прийнятної міжнародної поведінки.

Росія атакувала лазерами британських пілотів: Лондон готовий до військової відповіді

Джон Гілі. Фото з відкритих джерел

Міністр оборони Джон Гілі реагуючи на інцидент з атакою лазером заявив, що Британія готова до "військових варіантів" реагування у разі, якщо судно "Янтар" становитиме пряму небезпеку для британських сил чи інфраструктури. За його словами, це перший випадок застосування лазерів проти пілотів Королівських ВПС, і він оцінює такі дії як "вкрай небезпечні".

Наразі "Янтар" перебуває поблизу британських територіальних вод на північ від Шотландії. У Лондоні підозрюють, що судно є частиною таємної програми Головного управління глибоководних досліджень (ГУГД) Міноборони РФ. Ця структура відповідає за підводні операції, включно зі збором інформації для можливих диверсій проти критичної інфраструктури. Розвідувальне судно вже неодноразово фіксували поблизу стратегічних підводних кабелів у Північній Атлантиці. 

Це вже другий візит "Янтаря" до британських вод упродовж року. Під час попередньої появи корабля поряд із ним був помічений британський атомний підводний човен для відстеження переміщення російського судна.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія вдарила дроном по турецькому танкеру з газом.

Також "Коментарі" писали, що генсек НАТО Марк Рютте оголосив про запуск місії "Балтійський вартовий", яка патрулюватиме у найважливіших районах Балтійського моря через присутність там російських кораблів.



