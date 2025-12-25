Рождественское обращение короля Карла ІІІ завершилось неожиданностью: выступил украинский хор



















Рождественское телеобращение короля Великобритании Карла III завершилось выступлением хора украинских беженцев, исполнивших рождественскую песню "Щедрик", известную в Британии как Carol of the Bells.

Король Карл III. Фото: из открытых источников

В своей речи король прямо не упоминал ни Украину, ни какую-либо другую страну. Однако на видео, которым сопровождали обращение Карла ІІІ, были кадры визита его сестры принцессы Анны к раненым украинским солдатам, а в конце прозвучала знаменитая украинская рождественская песня "Щедрик" Николая Леонтовича, сообщает BBC.

Исполнили популярную в мире композицию хор украинских беженцев Songs for Ukraine вместе с хором Королевской оперы.

Король в своем обращении отметил необходимость поиска мира, обратил внимание на общечеловеческие ценности, потребность во взаимопомощи, твердости и сочувствии.

"Нам необходимо беречь ценности сострадания и примирения – тот образ жизни и смерти, которым следовал наш Господь. Эти истории о торжестве мужества над невзгодами дают мне надежду — от наших почтенных военных ветеранов и бескорыстных гуманитарных работников в самых опасных горячих точках этого столетия до обычных людей и общин, которые проявляют внезапную храбрость, подвергая себя опасности, чтобы защитить других", — подчеркнул король.

