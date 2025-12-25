logo_ukra

Різдвяне звернення короля Карла ІІІ завершилось несподіванкою: виступив український хор
commentss НОВИНИ Всі новини

Різдвяне звернення короля Карла ІІІ завершилось несподіванкою: виступив український хор

Хор українських біженців Songs for Ukraine разом з хором Королівської опери виконали популярну різдвяну композицію "Щедрик"

25 грудня 2025, 19:21
Автор:
avatar

Маламура Сергій








Цьогорічне різдвяне телезвернення короля Великої Британії Карла ІІІ завершилося виступом хору українських біженців, які виконали різдвяну пісню "Щедрик", відому у Британії як Carol of the Bells. 

Різдвяне звернення короля Карла ІІІ завершилось несподіванкою: виступив український хор

Король Карл ІІІ. Фото: з відкритих джерел

У своїй промові король прямо не згадував ні Україну, ні будь-яку іншу країну. Однак, на відео, яким супроводжували звернення Карла ІІІ, були кадри візиту його сестри принцеси Анни до поранених українських солдатів, а наприкінці прозвучала знаменита українська різдвяна пісня "Щедрик" Миколи Леонтовича, повідомляє ВВС. 

Виконали популярну у світі композицію хор українських біженців Songs for Ukraine разом з хором Королівської опери.

Король у своєму зверненні наголосив на необхідності пошуку миру, звернув увагу на загальнолюдські цінності, потребу у взаємодопомозі, твердості та співчутті.

"Нам необхідно берегти цінності співчуття і примирення — той спосіб життя і смерті, яким слідував наш Господь. Ці історії про торжество мужності над негараздами дають мені надію — від наших поважних військових ветеранів і безкорисливих гуманітарних працівників у найнебезпечніших гарячих точках цього сторіччя до звичайних людей і громад, які виявляють раптову хоробрість, наражаючи себе на небезпеку, щоб захистити інших", — наголосив король Карл ІІІ.

Як повідомляв портал "Коментарі", під час традиційного різдвяного звернення Urbi et Orbi ("Місту і світу") Папа Римський Лев XIV закликав Росію та Україну виявити "мужність для щирого, прямого і шанобливого діалогу" для завершення війни. Понтифік зачитав послання з балкона Собору Святого Петра у Ватикані. У цей час на площі зібрались тисячі вірян і прочан.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=Ciqg2W0T-8c
