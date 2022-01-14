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Самоизоляцию из-за COVID-19 в Британии сократили до 5 полных дней: с чем это связано

Новые исследования в Великобритании показывают, что самоизоляцию заболевших COVID-19 нужно сократить

сегодня, 14:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что период самоизоляции для людей, заразившихся Covid-19, сокращается до 5 календарных дней. В Минздраве считают, что этот шаг поможет уменьшить кадровое давление в некоторых секторах экономики, когда люди вынуждены находиться дома, а не работать. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "BBC".

Самоизоляцию из-за COVID-19 в Британии сократили до 5 полных дней: с чем это связано

Коронавирус. Фото из открытых источников

Саджид Джавид заявил, что период самоизоляции был направлен на максимальную активность в экономике при "минимизации риска выхода людей из изоляции". По его словам, данные Агентства безопасности здравоохранения Великобритании показали, что две трети людей, у которых ранее был подтвержден COVID-19, уже не были заразными к пятому дню. Те данные, что есть, показывают, что две трети людей перестают быть заразными после пяти дней изоляции. Это огромное количество людей, которые беспричинно изолируются, подрывают образование, экономику и личные свободы.

Министр добавил, что при втором отрицательном тесте люди смогут выйти из изоляции "в начале шестого дня".

"Эти два теста имеют решающее значение для этих сбалансированных и пропорциональных планов, и я призываю всех воспользоваться возможностями, которые мы создали в ходе тестов, чтобы мы могли восстановить свободы в стране, сохраняя при этом всех в безопасности", — сказал Джавид.

Министр здравоохранения также проинформировал Палату общин, что о конце пандемии пока говорить преждевременно и вирус еще будет довольно долго настигать человечество, но, если говорить новой волне заболевания, то Великобритания пока неплохо справляется.  Медики фиксируют уменьшение новых кейсов заболевания в Лондоне и на востоке Англии. В других регионах страны пока что ситуация далека от идеальной.

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Источник: https://www.bbc.com/news/uk-59980505
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