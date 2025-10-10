Сбивать "Шахеды" станет проще: какая страна поможет Украине

Проект по совместному производству дронов-перехватчиков Украиной и Британией находится на стадии переговоров и может стартовать в своей реализации уже в ближайшие месяцы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на британского государственного министра по вопросам оборонной готовности и промышленности Люка Полларда.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Киев и Лондон намерены начать совместное производство дронов- перехватчиков для борьбы с роями дронов типа "Шахед". По словам Полларда, проект под названием Octopus сейчас находится на стадии переговоров и может быть реализован в ближайшие месяцы.

"Очень скоро мы будем производить около 2000 дронов (перехватчиков) в месяц и специально отправлять их в Украину, чтобы они могли быть использованы для перехвата российских дронов", – сказал Поллард агентству в кулуарах Форума оборонной промышленности в Киеве.

Поллард отметил, что производство дронов-перехватчиков изначально будет расположено в Великобритании и организовано достаточно гибко, чтобы реагировать на меняющиеся потребности на поле боя.

"Великобритания является выдающимся лидером в области исследований и разработок и передового производства, поэтому мы можем добавить то, чего наши украинские друзья не имеют в этом отношении", – добавил Поллард.

По словам Полларда, Великобритания планирует и другие проекты с Украиной, в частности производство планирующих бомб.

"Мы начинаем с беспилотников по очевидным причинам. Но в целом Украина является для нас важным партнером в создании технологий, необходимых для сдерживания России и перевооружения Европы", – сказал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Киеве в результате атаки вражеских дронов произошел пожар в 17-этажном доме, оттуда эвакуировали людей, 9 пострадавших. Вследствие вражеской атаки левый берег столицы остался без света, на правом также наблюдаются перебои.



