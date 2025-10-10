Сбивать "Шахеды" станет проще: какая страна поможет Украине

Рубрики
Кравцев Сергей
Проект по совместному производству дронов-перехватчиков Украиной и Британией находится на стадии переговоров и может стартовать в своей реализации уже в ближайшие месяцы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на британского государственного министра по вопросам оборонной готовности и промышленности Люка Полларда.
Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников
Киев и Лондон намерены начать совместное производство дронов- перехватчиков для борьбы с роями дронов типа "Шахед". По словам Полларда, проект под названием Octopus сейчас находится на стадии переговоров и может быть реализован в ближайшие месяцы.
Поллард отметил, что производство дронов-перехватчиков изначально будет расположено в Великобритании и организовано достаточно гибко, чтобы реагировать на меняющиеся потребности на поле боя.
По словам Полларда, Великобритания планирует и другие проекты с Украиной, в частности производство планирующих бомб.
