Збивати "Шахеди" стане простіше: яка країна допоможе Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Збивати "Шахеди" стане простіше: яка країна допоможе Україні

У Британії готові спільно з Україною виготовляти тисячі дронів, щоб збивати "Шахеди"

10 жовтня 2025, 14:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Проект із спільного виробництва дронів-перехоплювачів Україною та Британією перебуває на стадії переговорів і може стартувати у своїй реалізації вже найближчими місяцями. Як передає портал "Коментарі", про це пише Bloomberg із посиланням на британського державного міністра з питань оборонної готовності та промисловості Люка Полларда.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

Київ і Лондон мають намір розпочати спільне виробництво дронів-перехоплювачів для боротьби з роями дронів типу "Шахед". За словами Полларда, проект під назвою Octopus зараз перебуває на стадії переговорів і може бути реалізований протягом найближчих місяців.

"Дуже скоро ми вироблятимемо близько 2000 дронів (перехоплювачів) на місяць і спеціально відправлятимемо їх в Україну, щоб вони могли бути використані для перехоплення російських дронів", — сказав Поллард агентству в кулуарах Форуму оборонної промисловості в Києві.

Поллард зазначив, що виробництво дронів-перехоплювачів спочатку буде розташоване у Великій Британії та організовано досить гнучко, щоб реагувати на мінливі потреби на полі бою.

"Великобританія є видатним лідером у галузі досліджень і розробок та передового виробництва, тому ми можемо додати те, чого наші українські друзі не мають щодо цього", – додав Поллард.

За словами Полларда, Велика Британія планує й інші проекти з Україною, зокрема виробництво плануючих бомб.

"Ми починаємо з безпілотників із очевидних причин. Але загалом Україна є для нас важливим партнером у створенні технологій, необхідних для стримування Росії та переозброєння Європи", – сказав він.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Києві внаслідок атаки ворожих дронів сталася пожежа у 17-поверховому будинку, звідти евакуювали людей, 9 постраждалих. Внаслідок ворожої атаки лівий берег столиці залишився без світла, правому також спостерігаються перебої.




Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
