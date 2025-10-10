Збивати "Шахеди" стане простіше: яка країна допоможе Україні

Рубрики
Проект із спільного виробництва дронів-перехоплювачів Україною та Британією перебуває на стадії переговорів і може стартувати у своїй реалізації вже найближчими місяцями. Як передає портал "Коментарі", про це пише Bloomberg із посиланням на британського державного міністра з питань оборонної готовності та промисловості Люка Полларда.
Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел
Київ і Лондон мають намір розпочати спільне виробництво дронів-перехоплювачів для боротьби з роями дронів типу "Шахед". За словами Полларда, проект під назвою Octopus зараз перебуває на стадії переговорів і може бути реалізований протягом найближчих місяців.
Поллард зазначив, що виробництво дронів-перехоплювачів спочатку буде розташоване у Великій Британії та організовано досить гнучко, щоб реагувати на мінливі потреби на полі бою.
За словами Полларда, Велика Британія планує й інші проекти з Україною, зокрема виробництво плануючих бомб.
