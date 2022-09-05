Сегодня станет известно – кто вместо Джонсона: какие ожидания от нового премьера Британии

Сегодня в Британии станет известно имя нового премьера. Результаты голосования огласят около 14:30 по киевскому времени. Судя по всему, место Бориса Джонсона займет глава МИД Лиз Трасс. Президент Украины Владимир Зеленский в своей статье для издания Daily Mail выразил надежду, что новый британский премьер, кем бы он ни был, продолжит поддерживать Украину. Какие ожидания от нового лидера Британии? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Риши Сунак и Лиз Трасс. Фото: из открытых источников

Британия стоит не просто перед вопросом поддерживать ли Украину дальше столь же интенсивно, но и перед выбором своей дальнейшее роли в мировой политике

По мнению политолога Андрея Окары, если новым премьером станет Лиз Трасс, как прогнозируют многие, в том числе британская пресса, то есть надежда, что интенсивность отношений Британии и Украины не станет меньшей.

"Скорее всего, они сохранятся на том же уровне, – прогнозирует эксперт. – Британия всегда вела свою политическую игру в сложном клубке противоречий и отношений. Почему Британия так самоотверженно и последовательно поддерживала Украину, а уходящий премьер Джонсон был другом Украины №1 в мире? Тут совпало несколько факторов. Один из них – фактор исторической памяти. Украина сейчас оказалась в той же роли, в которой Британия во время единоличного противостояния Гитлеру в 1940-м году. И тогдашний закон о ленд-лизе со стороны США был направлен именно на поддержку Великобритании. Позже его действие распространили и на СССР. Второй фактор – выйдя из состава ЕС, Британия продолжает искать своем место в мире, в геополитических раскладах".

При Джонсоне, отмечает Андрей Окара, вырисовывалась интересная перспектива на будущее. Когда Британия могла бы быть одним из центров региональной интеграции. Что резко повысило бы ее роль в мировой политике.

"Речь о возможности при участии Британии как ядерной державы, страны, имеющей место постпреда в Совбезе ООН, создать новую региональную коалицию, в которую вошли бы страны балто-черноморского пространства. То есть, бывшего великого княжества Литовского. А именно – Литва, Латвия, Эстония, Украина, возможно, Польша, а также постлукашенковская Беларусь. К этому гипотетическому альянсу могли бы присоединиться Турция, Румыния, Молдова и некоторые другие страны. Всё это было сформулировано при Джонсоне. Но один из главных центров принятия решений в Британии – не правительство, а королевская семья. Которая, судя по всему, такую линию поддержала. Сможет ли Лиз Трасс стать новой Маргарет Тэтчер, продолжит ли она линию Джонсона и королевской семьи? Возможности у нее для этого есть", – считает политолог.

Но есть, отмечает он, и риски. Ведь сейчас против Британии играет много разных сил в мире.

"Это не только России, но и те, кого мы считаем союзниками и Украины, и Британии. К примеру, определенные элиты демпартии в США, а также континентальная Европа, – подчеркивает Андрей Окара. – Таким образом, Британия сейчас стоит не просто перед вопросом поддерживать ли Украину дальше столь же интенсивно, как при Джонсоне, но и перед выбором своей дальнейшее роли в мировой политике. Будет ли она самостоятельным центром консолидации и мировой державой, как было на протяжении столетий. Или тихой и уютной Англией, одной из множества стран, без серьезных амбиций. От того исхода российско-украинской войны во многом зависит будущее Британии как глобального игрока".

Лиз Трасс будет пытаться действовать так, чтобы ее вспоминали в контексте поддержки Украины не в тени Бориса Джонсона

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала думает, что Лиз Трасс не только будет, как публично заявляла, поддерживать Украину и продолжать политику, которую проводил Борис Джонсон. Эксперту кажется, что она будет даже еще более последовательной и жесткой в контексте отношений к России. И станет больше помогать Украине.

"Лиз Трасс – очень амбициозный человек. И даже на подсознательном уровне не захочет быть в тени Бориса Джонсона, который стал большим другом Украины. Скорее всего, она попробует занять свое, отдельное место в ракурсе противостояния российской агрессии против Украины. Именно поэтому, предполагаю, она будет делать даже более весомые вещи в этом ракурсе, нежели ее предшественник", – аргументирует Виталий Бала.

Показательно уже то, продолжает он, что Лиз Трасс заявила, что в случае избрания ее премьером, первым мировым лидером, которому сделает звонок в новом статусе, станет украинский президент.

"То есть, это заявка на то, что она будет пытаться действовать так, чтобы ее вспоминали в контексте поддержки Украины не в тени Бориса Джонсона", – констатирует Виталий Бала.

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