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Шольц попытался, но у него не получилось: премьер Британии ответил, позвонит ли он Путину

Кир Стармер говорит, что у него нет планов звонить Путину

18 ноября 2024, 09:40 comments2997
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Кравцев Сергей

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, оценивая результаты телефонного разговора своего немецкого коллеги Олафа Шольца российскому диктатору Владимиру Путину, заявил, что это дело канцлера Германии, с кем ему говорить. Он же не намерен последовать примеру Олафа Шольца. Как передает портал "Комментарии", заявление британского премьера приводит "Sky News".

Шольц попытался, но у него не получилось: премьер Британии ответил, позвонит ли он Путину

Кир Стармер. Фото: из открытых источников

Кир Стармер отметил, что не имеет планов относительно разговора с Владимиром Путиным.

"Это дело канцлера Шольца, с кем он разговаривает. Я не планирую разговаривать с Путиным", — высказался премьер.

Стармер напомнил, что приближается 1000-й день с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Он также прокомментировал возможное привлечение северокорейских войск в войну в Украине, указав, что это "показывает отчаяние России", но также отметил, что это имеет "серьезные последствия для европейской безопасности".

По этой причине он призывает мировых лидеров "удвоить нашу поддержку Украине", которую он назвал "главным пунктом" своей повестки дня на саммите G20.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала лидеров стран Запада прекратить телефонные звонки российскому диктатору Владимиру Путину. Об этом говорится в интервью политика немецкой телекомпании ARD.

Валтонен сделала такое заявление в контексте недавнего звонка диктатору со стороны канцлера Германии Олафа Шольца.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Германии депутат от главной оппозиционной силы ХДС/ХСС Юрген Гардт раскритиковал канцлера Олафа Шольца за звонок кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Как передает портал "Комментарии", заявление немецкого депутата приводит Tagesschau.




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