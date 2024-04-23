Сигнал от США получен: еще один союзник Украины готов существенно увеличить помощь

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Кравцев Сергей
Великобритания объявит об увеличении военной поддержки Украине на 500 млн фунтов стерлингов (617 млн долларов). Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, пишет "Reuters".
Риши Сунак. Фото: из открытых источников
Глава правительства Великобритании заявит о важном решении во время визита в Польшу во вторник, 23 апреля.
Риши Сунак также предупредил, что Россия должна быть разгромлена, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение ее войск в Европу.
Премьер Британии отметил, Вооруженные силы Украины продолжают храбро бороться, но они нуждаются в нашей поддержке — и они нуждаются в ней сейчас. Сегодняшний пакет поможет обеспечить Украину всем необходимым для борьбы с Россией", — сказал он перед визитом.
Визит Риши Сунака в Польшу является его первой международной поездкой за последние месяцы. В ходе визита он встретится с премьер-министром Дональдом Туском.
Лондон также пришлет то, что он назвал крупнейшим в истории отдельным пакетом оборудования, включая 60 катеров, более 1600 ударных ракет и ракет противовоздушной обороны и почти 4 млн патронов для стрелкового оружия.
Британия уже давно является активным сторонником Украины, и дополнительное финансирование увеличит общий объем военной помощи Лондона на этот финансовый год до 3 млрд фунтов стерлингов.
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