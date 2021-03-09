Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри: чем все закончится для британской королевской семьи

Британская королевская семья оказалась в кризисной ситуации в понедельник. Это произошло после того, как принц Гарри и Меган, герцогиня Сассекская, потрясли мир разрушительными обвинениями в адрес Британской королевской семьи в своем интервью с Опрой Уинфри.



Принц Гарри и Меган Маркл. Фото из открытых источников

В течение двухчасового специального выпуска пара, которая, несмотря на свое дистанциирование от королевской семьи все еще находится в очереди на трон, рассказала о подробностях своей жизни рядом с родственниками принца Гарри. Якобы представители королевской семьи были нетерпеливы к Меган Маркл из-за ее происхождения, что, по словам самой герцогини, привело к проблемам с психическим здоровьем. В итоге, по словам герцогов Сассекских, им не оставалось ничего другого, кроме как прокинуть Великобританию.

Меган заявила Опре Унфри, что она чувствовала себя настолько изолированной и одинокой, что у нее даже появлялись мысли о самоубийстве. Супруги относились критично к происходящему в королевской семье и Меган даже заявила о проявлениях расизма со стороны одного из близких родственников супруга.

В то же время Гарри признал, что его отношения с отцом, наследником престола принцем Чарльзом, и братом, принцем Уильямом, в последние годы очень напряженные. Он также заявил, что именно его семья могла забросить в СМИ истории, которые выставляли герцогов Сассекских в негативном свете.

Принц Гарри и Меган Маркл также рассказали, что один из членов их семьи еще раньше интересовался цветом кожи их ребенка. Гарри отказался называть имя этого члена семьи, отметив, что ни бабушка, ни дед не имеют никакого отношения к этим разговорам.

Дворцовые чиновники также изо всех сил стараются ответить на заявления герцога и герцогини о том, что их мольбы о помощи в их психическом благополучии и безопасности были проигнорированы учреждением.

В какой-то момент, сдерживая слезы, Меган сказала, что ее мысли о самоубийстве были невероятно трудны для нее, и она не хотела делиться ими со своим мужем.

Гарри, чья мать Диана погибла, когда он был еще ребенком, отметил, что был в ужасе от откровений своей жены. Принц, который является шестым в очереди на престол, сказал, что в королевской семье существует культура молчаливого страдания. Но гонка Меган и жестокое обращение, которому она подверглась, сделали ситуацию еще более трудной для пары, и их воспринимаемое отсутствие поддержки в конечном итоге привело, прежде всего, к их решению уйти в качестве работающих членов королевской семьи в январе 2020 года.

Меган сказала, что ситуация усугубляется часто расистскими и "устаревшими, колониальными оттенками", которые неоднократно появлялись в освещении этой пары в печально известных британских таблоидах. Гарри добавил, что он столкнул этот вопрос с королевской семьей. Он сказал Уинфри, что, по его мнению, у дворца есть много возможностей показать жизнь Гарри и Меган в более выгодном свете.

Гарри показал серьезные трещины в семье

Они рассказали Уинфри, что поначалу семья была приветлива с Меган и что, когда они поженились, они исполняли свои роли. Но все быстро изменилось. Гарри рассказал Уинфри, что его отношения с отцом Чарльзом достигли той точки, когда наследник престола перестал отвечать на его звонки, так возмущенный решением пары уйти в качестве работающих членов королевской семьи в 2020 году.

О своем брате Уильяме, с которым Гарри вырос и чье общее детство тщательно отслеживалось средствами массовой информации, принц намекал, что общение практически отсутствует.

Пожалуй, единственным положительным моментом для семьи является то, что ее лидер пережил интервью относительно невредимым. Гарри и Меган с самого начала горячо отзывались о королеве, называя ее заботливой и доброй.



"У нас с бабушкой очень хорошие отношения, мы понимаем друг друга, и я глубоко уважаю ее", – сказал Гарри. Меган сказала, что часто разговаривала с ней течение последнего года, в том числе и в тот день, когда принц Филипп был госпитализирован в прошлом месяце. Меган добавила, что, несмотря на тяжелое испытание, важно отличать королевскую семью от "людей, управляющих этим учреждением".

Отметими одна из их коммуникационных групп до сих пор не сделала никаких заявлений по итогам интервью.

Реакция в Британии

Время шло, пыль от эфира улеглась в понедельник, а Букингемский дворец хранил молчание. Но британские СМИ бросились освещать последствия, и некоторые газеты опубликовали дополнительные ранние выпуски за ночь, чтобы поместить интервью на своих первых полосах.

В понедельник днем несколько журналистов воспользовались пресс-конференцией Бориса Джонсона по COVID-19, чтобы спросить его мнение об интервью Опры. Премьер-министр не стал вдаваться в подробности, сказав лишь, что всегда испытывал "высочайшее восхищение королевой и той объединяющей ролью, которую она играет в стране".

Обращение средств массовой информации к королевской чете составляло значительную часть интервью, причем обе пары были нацелены на разделы прессы.

Гарри сказал, что дворец боится своего освещения в СМИ. Собственно, именно поэтому они редко давали интервью, будучи частью королевской семьи.

Интервью должно было выйти в эфир в Великобритании в 9 часов вечера во вторник, транслировать его должна была телекомпания ITV. Но его основные тезисы уже были подробно проанализированы британцами и в средствах массовой информации задолго до его выхода в эфир в Великобритании.

Чарльз Энсон, бывший пресс-секретарь королевы, сказал в понедельник, что пара подняла вопросы, которые необходимо тщательно рассмотреть, но заявил BBC, что в королевском доме не было ни капли расизма.

Ранее "Комментарии" писали, чего больше всего боится принц Гарри.

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