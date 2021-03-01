Стало известно, чего больше всего боится принц Гарри

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Кириєнко Анна
Принц Гарри и его жена Меган Маркл дали свое первое телевизионное интервью американской ведущей Опре Уинфри. Полной версии интервью еще нет, однако на платформе YouTube уже появился отрывок, на котором принц рассказывает о своем самом большом страхе.
Королевская семья Великобритании: стало известно о самом большом страхе принца Гарри. Фото: cdn
Оказывается, Гарри больше всего боится повторения истории его матери - принцессы Дианы.
Речь идет об отношении и освещение СМИ жизни членов королевской семьи. Отмечается, что ранее, пресса изрядно донимала принцессу Диану из-за развода с принцем Чарльзом. Иногда внимание и вопросы средств массовой информации морально травмировали Диану. Такое же враждебное отношение со стороны британских СМИ частично ощутили на себе принц Гарри и Меган Маркл. Однако пара радуется, что часть представителей СМИ все же настроены положительно и относятся с пониманием и уважением к супругам.
Напомним, что ранее принц Гарри заявил, что ушел из королевской жизни, потому что британская пресса "разрушала" его психическое здоровье. В января 2020 года супруги перестали быть членами королевской семьи по собственному желанию. Пара переехала в Лос-Анджелес и начала жить новой жизнью. С того периода принц Гарри и Меган Маркл все чаще дают интервью и охотнее общаются с прессой.
Также, сайт "Комментарии" ранее сообщал, что супруг королевы Великобритании, 99-летний принц Филипп был доставлен в одну из лондонских больниц из-за плохого самочувствия. Что с ним произошло, читайте в нашем материале.
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