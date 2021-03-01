Стало известно, чего больше всего боится принц Гарри



















Принц Гарри и его жена Меган Маркл дали свое первое телевизионное интервью американской ведущей Опре Уинфри. Полной версии интервью еще нет, однако на платформе YouTube уже появился отрывок, на котором принц рассказывает о своем самом большом страхе.

Королевская семья Великобритании: стало известно о самом большом страхе принца Гарри. Фото: cdn

Оказывается, Гарри больше всего боится повторения истории его матери - принцессы Дианы.

"Больше всего я боялся, что история повторится. Я с большим облегчением и радостью сижу здесь, разговариваю с вами, бок о бок с женой. Потому что я не могу представить, как было ей (на этом моменте на видео появляется фотография принцессы Дианы. — ред.) проходить через это же столько лет назад ", — сообщил принц.

Речь идет об отношении и освещение СМИ жизни членов королевской семьи. Отмечается, что ранее, пресса изрядно донимала принцессу Диану из-за развода с принцем Чарльзом. Иногда внимание и вопросы средств массовой информации морально травмировали Диану. Такое же враждебное отношение со стороны британских СМИ частично ощутили на себе принц Гарри и Меган Маркл. Однако пара радуется, что часть представителей СМИ все же настроены положительно и относятся с пониманием и уважением к супругам.





Напомним, что ранее принц Гарри заявил, что ушел из королевской жизни, потому что британская пресса "разрушала" его психическое здоровье. В января 2020 года супруги перестали быть членами королевской семьи по собственному желанию. Пара переехала в Лос-Анджелес и начала жить новой жизнью. С того периода принц Гарри и Меган Маркл все чаще дают интервью и охотнее общаются с прессой.

Также, сайт "Комментарии" ранее сообщал, что супруг королевы Великобритании, 99-летний принц Филипп был доставлен в одну из лондонских больниц из-за плохого самочувствия. Что с ним произошло, читайте в нашем материале.

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