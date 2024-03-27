Сколько Великобритания могла бы воевать с Россией: журналисты The Telegraph посчитали сроки

Военные Королевства Великобритании потенциально могли бы вести полномасштабную войну с агрессором РФ не более двух месяцев. Британские солдаты нуждаются в оружии и боеприпасах. Об этом сказал руководитель штаба обороны страны, генерал-лейтенант Роб Маговен.

Сколько Великобритания могла бы повоевать с РФ (фото из открытых источников)

В публикации The Telegraph указано о том, что экс-министр обороны страны Марк Франсуа говорил Маговену следующее: "Британия не сможет воевать с армией Путина дольше нескольких месяцев в полномасштабной стрелковой войне, потому что у нас нет боеприпасов и запасов техники для этого". И сам Маговен это признает.

Еще начальник штаба британской армии подчеркнул, что у британских солдат не хватает ресурсов, которые понадобились бы в случае возможной войны. Отсюда существование "оперативных рисков".

"Мы четко дали понять, что сумма денег, которую мы тратим на боеприпасы сейчас... не отвечает — во всех отраслях — угрозам, с которыми мы сталкиваемся", — подытожил военный и призывает страну выделять больше средств на развитие противовоздушной ракетной обороны.

Впрочем, министр обороны Грант Шаппс отметил, что любой конфликт военные Британии будут вести только совместно с союзниками из Североатлантического альянса.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что возможен ли прорыв в войне в ближайшее время . Ситуация на фронте остается очень сложной. Русские усилили штурмы не только на восточном, но и на южном направлении. По некоторым данным, не покидают они планов по захвату Харькова. Зарубежные аналитики в издании Welt отмечают, что существует много признаков того, что войну в Украине могут заморозить.

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов уверен, что однозначно стоит ожидать продолжения войны. А как она будет развиваться – зависит от ресурсов противоборствующих сторон.

