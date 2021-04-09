Скончался муж королевы Великобритании принц Филипп

Принц Филипп, муж королевы Великобритании Елизаветы II, скончался в возрасте 99 лет, сообщил в пятницу Букингемский дворец.



"С глубокой скорбью Ее Величество королева объявляет о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского", – говорится в заявлении дворца.

Известно, что принц Филипп скончался сегодня утром в Виндзорском замке. Больше информации в Букингемском дворце обещали рассказать позже.

"Королевская семья вместе с людьми по всему миру скорбит о его потере", – сказано в сообщении.







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