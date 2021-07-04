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Слезы и крики: как Англия праздновала победу над Украиной

Победу сборной Англии отмечали все жители страны

сегодня, 15:45
Автор:

Лиля Воробьева

Почти все страна до самого утра праздновала победу своей национальной сборной. Ведь теперь, после поражения украинской команды, англичане попали в четвертьфинал Евро-2020. Об этом пишет "The Sun".

Слезы и крики: как Англия праздновала победу над Украиной

Англия празднует победу над Украиной (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что футбольные фаны до утра праздновали победу Англии в пабах, парках, на площадях и просто на улицах по всей Британии.

По словам журналистов британского таблоида, чуть ли не вся страна целую ночь праздновала победу своих футболистов на чемпионате Европы. Счастливые болельщики плакали, кричали, обнимали, размахивали символикой национальной сборной Англии. А еще — запускали фейерверки, танцевали, пели и организовывали праздничное шествие с флагами.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что Украина покинула Евро-2020, уступив сборной Англии.

Футбольный поединок для нашей команды стал неудачным — уже на 4-й минуте Стерлинг отдал пас на Гарри Кейна и форвард забил мяч в ворота Георгия Бущана.  

Вторая половина матча также началась для украинской сборной с английского гола — Гарри Магуайр забил его головой. Вскоре подопечные Андрея Шевченко пропустили мяч снова — Люк Шоу оформил второй удар, а Кейн сделал дубль ударом головой. Затем сборная Англии забила гол еще раз. На этот раз гол забил Джордан Хендерсон, причем это был его дебютный гол за команду.

Ранее стало известно, как президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на проигрыш национальной сборной по футболу на Евро-2020. На своих страницах в социальных сетях Владимир Зеленский написал, что ни одно поражение не сломает нашу страну.

 Андрей Шевченко рассказал, почему украинская команда проиграла на Евро-2020. Тренер команды отметил, что их сегодняшний результат сложно было бы повторить даже с хорошо укомплектованным составом команды. Кроме того, он напомнил, что многие футболисты  национальной сборной не вышли на поле из-за травм.


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Источник: https://www.thesun.co.uk/sport/football/euro-2020/15478968/england-fans-get-ready-for-tonights-euro-2020-match/
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