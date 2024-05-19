Сложные недели: в Британии спрогнозировали, отразит ли Украина наступление России на Харьковщине

Задержание поступления западной помощи в Украину дало РФ окно возможностей для реализации нового наступления в Харьковской области. Но Украина сможет его отразить.

Грант Шаппс (фото из открытых источников)

Об этом, отвечая на вопросы Sky News, отметил британский министр обороны Грант Шаппс. Он выразил прогноз, что впереди ВСУ ждет "несколько сложных недель".

Как утверждает Шаппс, наступления российских захватчиков в Харьковской области могло бы не быть. Он стал возможным по причине того, что западные союзники задержали поставки военной помощи Украине.

"Очевидно, Конгресс США действовал медленно по этому вопросу. И это привело к паузе, в которой, например, Путин попытался зайти в Харьков", — отметил Шаппс.

Он заявляет, что европейцы должны активизироваться в вопросах обороны. Британский чиновник призывает другие европейские страны взять на себя обязательство потратить 2,5% валового внутреннего продукта на оборонные нужды.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Великобритания отреагировала на идею Макрона отправить войска в Украину. Министр иностранных дел Дэвид Кэмерон выразил оговорку относительно идеи президента Франции Эммануэля Макрона рассмотреть возможность отправки войск НАТО в Украину в случае теоретического прорыва фронта российских сил или запроса от официального Киева в помощь войсками. Свое мнение топ-дипломат Британии озвучил в интервью Sky News, находясь с визитом в Украине.

По мнению главы МИД Британии, отправка войск стран НАТО в Украину для борьбы с российскими силами будет "опасной эскалацией".

Отдельно глава британского МИД отметил, что у Европы есть "два варианта будущего". В одном украинские силы с западным оружием способны вытеснить российских захватчиков и обеспечить "справедливый мир".