Смертный приговор будет подписан. Как в мире реагируют на угрозы Путина ядерной войной

По мнению Гранта российский диктатор в очередной раз угрожает миру применением ядерного оружия, однако это блеф.

Глен Грант

По его словам, Путин понимает, если решится на такой шаг, просто подпишет себе смертный приговор. Грант отметил, что дети российских топ-чиновников находятся в Европе и Соединенных Штатах, у них там есть недвижимость, поэтому они не хотят столь радикальных действий и разрушения своего будущего только из-за амбиций одного человека.

Как отметил Грант, именно поэтому в случае такой угрозы само окружение кремлевского диктатора может пойти либо на его физическое устранение, как убийство, либо, например, упрятать его в психиатрическую клинику.

"Путин четко знает, что будет, если он решится на такой шаг",

– подчеркнул британец.

Кроме того, он добавил, что ни в Европе, ни в Соединенных Штатах не ожидают проведения какой-либо ядерной атаки со стороны России. Если бы российский диктатор на такой шаг все же решился, то он приведет к краху самой России.

"США имеет очень много разных видов вооружений, им даже не нужно решаться на использование ядерного оружия",

– добавил эксперт.

При этом он подчеркнул, что в Соединенных Штатах есть много военных, которые при необходимости готовы вмешаться, а также есть много образцов альтернативного оружия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин заявил о том, что оружие существует для того, чтобы его использовать. Именно поэтому он допустил использование ядерного оружия при угрозе существования его государства. Как подчеркнул Путин, Российская Федерация готова технически к использованию ядерного оружия.