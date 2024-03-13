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Смертный приговор будет подписан. Как в мире реагируют на угрозы Путина ядерной войной

Российский диктатор Владимир Путин допустил возможность использования ядерного оружия при угрозе его государству. Как заявил в эфире «Эспрессо» полковник армии Британии в отставке Глен Грант, Путин снова блефует

сегодня, 14:46
Автор:
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Ткачик Олеся
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По мнению Гранта российский диктатор в очередной раз угрожает миру применением ядерного оружия, однако это блеф.

Смертный приговор будет подписан. Как в мире реагируют на угрозы Путина ядерной войной

Глен Грант

По его словам, Путин понимает, если решится на такой шаг, просто подпишет себе смертный приговор. Грант отметил, что дети российских топ-чиновников находятся в Европе и Соединенных Штатах, у них там есть недвижимость, поэтому они не хотят столь радикальных действий и разрушения своего будущего только из-за амбиций одного человека.

Как отметил Грант, именно поэтому в случае такой угрозы само окружение кремлевского диктатора может пойти либо на его физическое устранение, как убийство, либо, например, упрятать его в психиатрическую клинику.

"Путин четко знает, что будет, если он решится на такой шаг",
– подчеркнул британец.

Кроме того, он добавил, что ни в Европе, ни в Соединенных Штатах не ожидают проведения какой-либо ядерной атаки со стороны России. Если бы российский диктатор на такой шаг все же решился, то он приведет к краху самой России.

"США имеет очень много разных видов вооружений, им даже не нужно решаться на использование ядерного оружия",
– добавил эксперт.

При этом он подчеркнул, что в Соединенных Штатах есть много военных, которые при необходимости готовы вмешаться, а также есть много образцов альтернативного оружия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин заявил о том, что оружие существует для того, чтобы его использовать. Именно поэтому он допустил использование ядерного оружия при угрозе существования его государства. Как подчеркнул Путин, Российская Федерация готова технически к использованию ядерного оружия.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-putin-rozumie-yakoyu-bude-vidpovid-yakshcho-vin-navazhitsya-na-yaderniy-udar-britanskiy-polkovnik-grant
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