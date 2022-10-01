СМИ назвали страну на Западе, по которой Путин может ударить с космоса

Президент России Владимир Путин может отдать приказ об атаке Великобритании из космоса. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Mirror".

Удар с космоса. Фото: из открытых источников

Глава оборонного штаба министерства обороны Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что у российского президента Владимира Путина есть возможность атаковать западные системы связи из космоса. Атака будет направлена на выведение из строя её системы связи и изолирование от мира.

Тони Радакин предупредил, что у российского президента Владимира Путина есть возможность осуществить такую атаку, направленную на GPS и спутники связи, которые могут повлечь за собой хаос для Запада.

Сэр Тони отмечает, что агрессор может использовать в своих целях все – от диверсионных аппаратов и ядерных ракет до информационной войны.

Несмотря на то, что Путин проигрывает в Украине одно сражение за другим, а ВСУ продвигаются вперед, освобождая свои территории, адмирал предостерегает, что Россия, как загнанный в угол зверь, может решиться на то, что ранее казалось невозможным.

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