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СМИ назвали страну на Западе, по которой Путин может ударить с космоса

У России есть ядерный и подводный потенциал для нанесения ударов

сегодня, 15:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент России Владимир Путин может отдать приказ об атаке Великобритании из космоса. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Mirror".

СМИ назвали страну на Западе, по которой Путин может ударить с космоса

Удар с космоса. Фото: из открытых источников

Глава оборонного штаба министерства обороны Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что у российского президента Владимира Путина есть возможность атаковать западные системы связи из космоса. Атака будет направлена на выведение из строя её системы связи и изолирование от мира.

Тони Радакин предупредил, что у российского президента Владимира Путина есть возможность осуществить такую атаку, направленную на GPS и спутники связи, которые могут повлечь за собой хаос для Запада.

Сэр Тони отмечает, что агрессор может использовать в своих целях все – от диверсионных аппаратов и ядерных ракет до информационной войны.

Несмотря на то, что Путин проигрывает в Украине одно сражение за другим, а ВСУ продвигаются вперед, освобождая свои территории, адмирал предостерегает, что Россия, как загнанный в угол зверь, может решиться на то, что ранее казалось невозможным.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна не будет проводить переговоры с Россией, пока ее возглавляет Путин. Об этом глава украинского государства сообщил 30 сентября в видеообращении после заседания СНБО. Это же подтвердил в своем вечернем обращении, во время которого также назвал "фарсом" мероприятия в Москве по принятию украинских территорий в состав РФ. О чем говорят подобные заявления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/world-news/vladimir-putin-could-attack-uk-28127976
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