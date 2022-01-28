Собраться вместе и отстоять суверенитет Украины: миллиардер из Британии призвал бизнесменов к действиям

Известный миллиардер и основатель корпорации Virgin Group, один из богатейших жителей Великобритании Ричард Бренсон высказался за поддержку Украины в конфликте с Россией. Об этом известно из его статьи "Мои мнения об Украине и России" на сайте Virgin Group.

Ричард Брэнсон, фото John Armstrong/richard-branson-blog

В тексте бизнесмен подчеркнул, что лидеры бизнеса всего мира с большой обеспокоенностью наблюдают за наращиванием российских войск и техники на украинской границе. По его словам, никогда в последние годы не было такого большого риска тотальной войны на европейской земле – войны, не имеющей справедливой или законной цели.

Ричард Брэнсон подчеркнул, что стягивание войск к границе Украины вызывает раздражение и добавил, что он провел большую часть жизни, выступая против несправедливых войн.

Еще восемь лет назад, когда намерения Путина в Украине стали более очевидными для остального мира, бизнесмены Великобритании прилагали усилия для привлечения российских и украинских бизнес-лидеров к урегулированию ситуации между странами, к публичным заявлениям, что они против гибридной войны.

"Мы обнародовали заявление бизнеса, которое с радостью подписали западные и украинские бизнесмены, но нам не удалось получить ни одной подписи от россиян, поскольку их страх перед репрессиями со стороны режима в Москве был просто слишком велик. Однако тогда и сейчас те, с кем я общался, были единственные во мнении, что любая война между Россией и Украиной будет иметь разрушительные и ужасающие последствия", — написал миллиардер.

По его мнению, агрессия к соседу еще больше изолирует Россию от мира и разрушит российскую экономику. Однако наибольшее бремя ляжет на плечи мирного населения обеих стран.

"Для лидеров бизнеса это момент, чтоб собраться вместе и отстоять суверенитет Украины. Даже если это имеет свою цену, все мы должны дать четкий сигнал, что односторонняя агрессия всегда неприемлема и что мировое бизнес-сообщество будет поддерживать весь спектр санкций против любой страны, стремящейся нарушить суверенитет другой", — отметил Ричард Бренсон.

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