Собраться вместе и отстоять суверенитет Украины: миллиардер из Британии призвал бизнесменов к действиям

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Козлова Альбіна
Известный миллиардер и основатель корпорации Virgin Group, один из богатейших жителей Великобритании Ричард Бренсон высказался за поддержку Украины в конфликте с Россией. Об этом известно из его статьи "Мои мнения об Украине и России" на сайте Virgin Group.
Ричард Брэнсон, фото John Armstrong/richard-branson-blog
В тексте бизнесмен подчеркнул, что лидеры бизнеса всего мира с большой обеспокоенностью наблюдают за наращиванием российских войск и техники на украинской границе. По его словам, никогда в последние годы не было такого большого риска тотальной войны на европейской земле – войны, не имеющей справедливой или законной цели.
Ричард Брэнсон подчеркнул, что стягивание войск к границе Украины вызывает раздражение и добавил, что он провел большую часть жизни, выступая против несправедливых войн.
Еще восемь лет назад, когда намерения Путина в Украине стали более очевидными для остального мира, бизнесмены Великобритании прилагали усилия для привлечения российских и украинских бизнес-лидеров к урегулированию ситуации между странами, к публичным заявлениям, что они против гибридной войны.
По его мнению, агрессия к соседу еще больше изолирует Россию от мира и разрушит российскую экономику. Однако наибольшее бремя ляжет на плечи мирного населения обеих стран.
Как сообщал портал "Комментарии", эксперты рассказали, что не так с переговорами представителей стран Нормандской четверки в Париже.
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