Возможное изменение правительства в Великобритании не повлияет на политику Лондона в отношении Украины. Об этом заявил заместитель премьер-министра Дэвид Ламми, слова которого приводит EuroNews.

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В ходе конференции, посвященной восстановлению Украины, состоявшейся в Гданьске, британское чиновник подчеркнул, что Лондон не планирует пересматривать свой внешнеполитический курс. По его словам, поддержка Украины остается долгосрочным приоритетом вне зависимости от того, какая политическая сила находится у власти.

Помимо политической поддержки, Великобритания объявила о новом пакете финансовой помощи. На восстановление Украины и усиление ее энергетической устойчивости планируется направить 290 миллионов фунтов стерлингов, что составляет около 340 миллионов евро.

Также британские власти намерены и дальше усиливать экономическое давление на Россию. Речь идет о расширении санкций и борьбе с незаконными финансовыми потоками, которые, по оценкам Лондона, используются Москвой для финансирования войны.

Комментируя предстоящий саммит НАТО, который намечен на 7-8 июля в Анкаре, Ламми выразил надежду, что союзники подтвердят единство в вопросах поддержки Украины. По его словам, после саммита G7 западные партнеры продемонстрировали готовность и дальше координировать свои действия.

"Думаю, в НАТО в ближайшие недели мы увидим, что Соединенные Штаты отмечают: европейцы увеличивают свои обязательства по обороне и расходы на безопасность по всему континенту", — заявил британский чиновник.

Напомним, политическая ситуация в Великобритании обострилась после неудачных для Лейбористской партии результатов местных выборов, что повлекло дискуссии о возможных кадровых изменениях в правительстве.

Портал "Комментарии" уже писал , что в последнее время Россия сократила масштаб комбинированных воздушных атак по Украине, однако это не свидетельствует об уменьшении угрозы. Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua заявил, что у российской армии уже достаточно ресурсов для нового массированного удара, а пауза, вероятнее всего, связана не с нехваткой вооружения, а с политическими факторами.