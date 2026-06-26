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Чи збережеться підтримка України після зміни влади у Великій Британії: озвучено гучну заяву

Незалежно від зміни влади Лондон має намір і надалі послідовно підтримувати Україну.

26 червня 2026, 20:40
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Клименко Елена

Можлива зміна уряду у Великій Британії не вплине на політику Лондона щодо України. Про це заявив заступник прем'єр-міністра Девід Ламмі, слова якого наводить EuroNews.

Чи збережеться підтримка України після зміни влади у Великій Британії: озвучено гучну заяву

Фото: з відкритих джерел

Під час конференції, присвяченої відновленню України, що відбулася у Гданську, британський посадовець наголосив, що Лондон не планує переглядати свій зовнішньополітичний курс. За його словами, підтримка України залишається довгостроковим пріоритетом незалежно від того, яка політична сила перебуває при владі.

Окрім політичної підтримки, Велика Британія оголосила про новий пакет фінансової допомоги. На відбудову України та посилення її енергетичної стійкості планують спрямувати 290 мільйонів фунтів стерлінгів, що становить близько 340 мільйонів євро.

Також британська влада має намір і надалі посилювати економічний тиск на Росію. Йдеться про розширення санкцій та боротьбу з незаконними фінансовими потоками, які, за оцінками Лондона, використовуються Москвою для фінансування війни.

Коментуючи майбутній саміт НАТО, який запланований на 7–8 липня в Анкарі, Ламмі висловив сподівання, що союзники підтвердять єдність у питаннях підтримки України. За його словами, після саміту G7 західні партнери продемонстрували готовність і надалі координувати свої дії.

"Гадаю, у НАТО найближчими тижнями ми побачимо, що Сполучені Штати відзначають: європейці збільшують свої зобов’язання з оборони та видатки на безпеку по всьому континенту", – заявив британський посадовець. 

Нагадаємо, політична ситуація у Великій Британії загострилася після невдалих для Лейбористської партії результатів місцевих виборів, що спричинило дискусії про можливі кадрові зміни в уряді.

Портал "Коментарі" вже писав, що останнім часом Росія скоротила масштаб комбінованих повітряних атак по Україні, однак це не свідчить про зменшення загрози. Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua заявив, що російська армія вже має достатньо ресурсів для нового масованого удару, а пауза, найімовірніше, пов'язана не з браком озброєння, а з політичними чинниками.



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