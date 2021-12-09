Советница Джонсона подала в отставку из-за шутки о рождественской вечеринке

Советник премьер-министра Великобритании Борис Джонсон Аллегра Страттон подала в отставку после негативной реакции на видео, события которого развернулись в декабре 2020 года. На нем она и другие высокопоставленные сотрудники шутят о якобы рождественской вечеринке, которая прошла на Даунинг-стрит во время разгара карантинных ограничений. Об этом пишет американское издание Forbes.

Аллегра Страттон - фото из открытых источников

Страттон сообщила журналистам возле своего дома, что уйти в отставку было ее инициативой – недавно она работала спикером Джонсона на саммите COP26. Она добавила, что будет жалеть о совершенном до конца своих дней. Недавно появилась информация, что 18 декабря 2020, когда в Великобритании был разгар карантина в связи с эпидемией COVID-19, чиновники провели вечеринку на Даунинг-стрит. Впоследствии журналисты ITV получили видео, на котором советник Джонсона Эд Олдфилд и Аллегра Стреттон (в то время – пресс-секретарь Джонсона) шутят о рождественской вечеринке и обсуждали подготовку к ней. Общественность и оппозиция бурно на это отреагировали: доходило до требований Бориса Джонсона, чтобы тот подал в отставку.

Напомним, в Украине начали действовать новые карантинные правила, на которые в основном стоит обратить внимание невакцинированным украинцам. В Украине с каждой неделей прибавляется количество областей, которые покидают "красную" карантинную зону и переходят в "желтую". В связи с этим, начиная с 6 декабря в стране начинают действовать новые карантинные правила. Согласно нововведениям, общественные места разрешено посещать гражданам, которые имеют желтый сертификат и одну дозу вакцинации или же справку о том, что они недавно переболели коронавирусом.

В "красной" зоне к посещению общественных мест допускались только те граждане, которые имели на руках документ, подтверждающий полный курс вакцинации или справку о недавно перенесенной болезни COVID-19. Новой нормы должны придерживаться и сотрудники общественных заведений. К работе будут допускать те, кто сделал хотя бы один укол вакцины против коронавируса.

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