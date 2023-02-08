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Стала известна первая страна, которая готова передать Украине вооружение дальнего действия

Британия может передать Украине вооружение дальнего действия

сегодня, 12:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Во время запланированного визита президента Украины Владимира Зеленского в Британию 8 февраля премьер-министр Риши Сунак может предложить передать Киеву вооружение дальнего действия. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Sky News".

Стала известна первая страна, которая готова передать Украине вооружение дальнего действия

Дальнобойное оружие. Фото: из открытых источников

"Сунак предложит предоставить Украине средства дальнего радиуса действия, чтобы "помешать России постоянно наносить удары по гражданской и критически важной инфраструктуре Украины", — сообщает британское СМИ.


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Кроме того, лидер Великобритании хочет предложить начать "немедленную" программу по подготовке морских пехотинцев ВСУ.

Стоит от метить, что именно по инициативе Лондона уже было обучено 10 000 украинских военнослужащих за последние полгода. В планах Великобритании обучить еще 20 000 в 2023-м году.                                                                        

Читайте также на портале "Комментарии" — секретарь СНБО Алексей Данилов назвал два направления, откуда Россия может начать новое наступление.

Также издание "Комментарии" сообщало — новое большое наступление России на Украину, о котором много разговоров в последнее время, может оказаться под вопросом. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) уверены, что РФ не имеет боевой мощи для масштабного наступления в "нереалистичные сроки" (февраль-март). О чем говорят такие заявления и маневры Кремля? Как ситуация может развиваться в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

"Комментарии" писали ранее - Польша назвала условие, при котором передаст F-16 Украине.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukrainian-president-volodymyr-zelenskyy-to-arrive-in-uk-today-to-meet-rishi-sunak-12805795
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