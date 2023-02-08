Стала известна первая страна, которая готова передать Украине вооружение дальнего действия

Во время запланированного визита президента Украины Владимира Зеленского в Британию 8 февраля премьер-министр Риши Сунак может предложить передать Киеву вооружение дальнего действия. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Sky News".

Дальнобойное оружие. Фото: из открытых источников

"Сунак предложит предоставить Украине средства дальнего радиуса действия, чтобы "помешать России постоянно наносить удары по гражданской и критически важной инфраструктуре Украины", — сообщает британское СМИ.

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Кроме того, лидер Великобритании хочет предложить начать "немедленную" программу по подготовке морских пехотинцев ВСУ.

Стоит от метить, что именно по инициативе Лондона уже было обучено 10 000 украинских военнослужащих за последние полгода. В планах Великобритании обучить еще 20 000 в 2023-м году.

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