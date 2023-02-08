Польша назвала условие, при котором передаст F-16 Украине

В Польше давно уже никто не полемизирует относительно предоставления Украине истребителей F-16 и МиГ-29. Польша понимает, что Украина должна получить истребители, но, вместе с тем, Варшава может пойти на такой шаг только в рамках коалиции, когда по этому вопросу будет принято коллективное решение всех союзников. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич, пишет "Укринформ".

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"Если такие переговоры будут среди союзников в пределах "Рамштайна" или в более узкой коалиции, то, конечно, мы, без сомнения, будем принимать в этом участие", — заявил Войцех Скуркевич.

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Стоит отметить, что во время последней встречи в формате "Рамштайн" президент Владимир Зеленский призвал союзников предоставить Украине самолеты F-16 и дальнобойные ракеты.

Позже президент США Джо Байден озвучил свою позицию по поставкам истребителей F-16 Украине

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Также издание "Комментарии" сообщало — февраль – месяц важных для Украины саммитов. Появились данные, что Владимир Зеленский прибудет в Брюссель в четверг на саммит лидеров Евросоюза, который пройдет 9-10 февраля. На 14 февраля намечена очередная встреча в формате "Рамштайн". С 17 по 19 февраля состоится Мюнхенская конференция по вопросам безопасности. В 20-х числах может состоятся Саммит мира, где наша страна хочет продвигать свою Формулу мира. Какие ожидания от грядущих встреч? Могут ли на них быть приняты кардинальные решения, позволяющие быстрее остановить российскую агрессию и призвать виновных к ответу? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



