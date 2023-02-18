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Стало известно, какая страна первой передаст Украине дальнобойное оружие

Премьер Великобритании Риши Сунак выступил за разработку гарантий безопасности для Украины

сегодня, 17:35
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Автор:

Кравцев Сергей

Британия станет первой страной, которая поставит Украине дальнобойное оружие. Как передает издание "Комментарии", такое заявление, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности сделал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Стало известно, какая страна первой передаст Украине дальнобойное оружие

Ракеты. Фото: из открытых источников

"Каждый уходящий день российские силы причиняют еще больше боли и страданий. Единственный способ, чтобы изменить это для Украины, — это победить. Поэтому нам нужна военная стратегия, чтобы Украина получила решающее преимущество на поле боя для победы в войне, и политическая стратегия, чтобы выиграть мир", — отметил Риши Сунак.


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Он отметил, рецепт для победы Украины состоит в получение еще большего количества артиллерии, бронетехники и систем ПВО.

"Поэтому, сейчас настал момент удвоить нашу военную поддержку", — сказал глава британского правительства.

По его словам, перед тем, как решить вторгнуться в Украину Путрн все хорошо обдумал. Он надеялся, что Запад не станет защищать свободу и демократию, он просто отойдет в сторону. Путин просчитался. Теперь нужно показать Путину, что Запад готов идти до конца вместе с украинским народом.

"Даже сейчас он (Ред. – Путин) делает ставку, что мы потеряем самообладание. Но мы доказали, что он неправ, тогда, и мы докажем, что он неправ, сейчас. Вместе мы доставим так много вооружения в следующие несколько месяцев, как за весь 2022-й год", — отметил Сунак.

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