Стало известно, какая страна первой передаст Украине дальнобойное оружие

Британия станет первой страной, которая поставит Украине дальнобойное оружие. Как передает издание "Комментарии", такое заявление, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности сделал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Ракеты. Фото: из открытых источников

"Каждый уходящий день российские силы причиняют еще больше боли и страданий. Единственный способ, чтобы изменить это для Украины, — это победить. Поэтому нам нужна военная стратегия, чтобы Украина получила решающее преимущество на поле боя для победы в войне, и политическая стратегия, чтобы выиграть мир", — отметил Риши Сунак.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Он отметил, рецепт для победы Украины состоит в получение еще большего количества артиллерии, бронетехники и систем ПВО.

"Поэтому, сейчас настал момент удвоить нашу военную поддержку", — сказал глава британского правительства.

По его словам, перед тем, как решить вторгнуться в Украину Путрн все хорошо обдумал. Он надеялся, что Запад не станет защищать свободу и демократию, он просто отойдет в сторону. Путин просчитался. Теперь нужно показать Путину, что Запад готов идти до конца вместе с украинским народом.

"Даже сейчас он (Ред. – Путин) делает ставку, что мы потеряем самообладание. Но мы доказали, что он неправ, тогда, и мы докажем, что он неправ, сейчас. Вместе мы доставим так много вооружения в следующие несколько месяцев, как за весь 2022-й год", — отметил Сунак.

Читайте также на портале "Комментарии" — как Украина может решить вопрос с вооружением – почему откладывается вопрос по западной авиации.

Ранее "Комментарии" писали — санкции и еще больше оружия для Украины: Кулеба рассказал об итогах встречи с министрами G7.



