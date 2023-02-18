Стало известно, какая страна первой передаст Украине дальнобойное оружие

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Кравцев Сергей
Британия станет первой страной, которая поставит Украине дальнобойное оружие. Как передает издание "Комментарии", такое заявление, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности сделал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Ракеты. Фото: из открытых источников
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Он отметил, рецепт для победы Украины состоит в получение еще большего количества артиллерии, бронетехники и систем ПВО.
По его словам, перед тем, как решить вторгнуться в Украину Путрн все хорошо обдумал. Он надеялся, что Запад не станет защищать свободу и демократию, он просто отойдет в сторону. Путин просчитался. Теперь нужно показать Путину, что Запад готов идти до конца вместе с украинским народом.
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