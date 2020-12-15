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Стало известно, насколько опасна новая мутация коронавируса в Великобритании

В ВОЗ отреагировали на известие о мутации коронавируса в Великобритании

сегодня, 13:30
Автор:

Таисия Ерохина

Новая мутация коронавирусной инфекции, выявленная в Великобритании, быстро распространяется, но не предоставляет сильной опасности. Об этом сообщает BBC со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвида Набарро.

Стало известно, насколько опасна новая мутация коронавируса в Великобритании

Фото из открытых источников

Отмечается, что мутировавший вирус более заразен, хотя не стал более опасным. По словам Набарро, информация, которая есть на данным момент, не требует радикально менять приоритеты в борьбе с коронавирусом в Великобритании.

Тем не менее в ВОЗ призывают людей быть более осторожными, учитывая обнаруженную мутацию коронавирусной инфекции.

Напомним, министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок заявил, что в Великобритании был выявлен "новый вариант" коронавируса, который, как считается, быстро распространяется на Юго-Востоке UK. Вирус распространяется намного быстрее, чем существующий вариант: было обнаружено более 1000 случаев. Кроме того, были сообщения о "новом варианте" в 60 районах местного самоуправления, и считается, что он аналогичен тому, который был обнаружен в других странах за последние несколько месяцев.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в 2022 году коронавирусная инфекция может стать менее агрессивной, а значит ужасные последствия заболевания уменьшатся. Такой прогноз озвучила украинский инфекционист Ольга Голубовская. Врач отметила, что сложная ситуация с коронавирусом наблюдается не только в Украине. По словам медика, то происходящее сейчас во всем мире может свидетельствовать о том, что человечество входит в новый цикл пандемий мирового масштаба.


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Источник: https://www.bbc.com/news/uk-55311717
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