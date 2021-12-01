Станет независимой: стало известно, когда в Шотландии проведут референдум

Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила, что ее страна стремится восстановить свою независимость от Соединенного Королевства. Поэтому в 2023 году будет проведен референдум. Об этом пишет АР.



Шотландия будет готовиться к выходу из Королевства, фото из открытых источников

По словам Стерджен, политические вопросы были отсрочены из-за пандемии, но вопрос о независимости и отделении от Королевства будет снова обсуждаться весной 2022 года. На съезде Шотландской национальной партии Министр заявила, что будет готовить все необходимые документы для того, чтобы референдум состоялся до конца 2023 года.



Референдум об отделении и обретении независимости уже проводился в 2014 году. Тогда шотландские избиратели проголосовали за то, чтобы остаться в Соединенном Королевстве, однако 45% граждан тогда голосовали за независимость.

Впрочем, по словам представителей национальной партии, сформировавшей шотландское правительство в Эдинбурге, политическую ситуацию изменило то, что Великобритания вышла из Европейского Союза. Хотя шотландцы хотели остаться в ЕС.



Кроме того, правительство Шотландии должно обосновать причину выхода и преимущества независимости для своих граждан. Если раньше делались ставки на нефтяные богатства Шотландии в Северном море, то теперь из-за нового соглашения отказывающихся от добычи нефти и газа стран для сохранения климата, у народа будет немало вопросов к власти.



Для того, чтобы отделиться правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона должно поддержать стремление Шотландии и разрешить проведение референдума. Стерджен подчеркнула, что правительство Шотландии должно найти пути, как преодолеть проблемы, которые возникнут после перехода к независимости.

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