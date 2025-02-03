Стармер обратится с призывом к союзникам в Европе на фоне мирных инициатив Трампа по Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует призвать Европу активизироваться и взять на себя большую долю ответственности за оборону и безопасность. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Кир Стармер. Фото из открытых источников

Отмечается, во время визита в Брюссель в понедельник на неформальное заседание Европейского совета Стармер призовет лидеров ЕС взять на себя большую часть бремени по защите континента от растущих угроз со стороны Москвы. Он также призовет блок сохранить военную поддержку Украины, чтобы поставить ее в максимально сильную позицию в этом году, говорится в заявлении его офиса.

"Я здесь для того, чтобы вместе с нашими европейскими партнерами продолжать давление, нацеливаясь на доходы от продажи энергоносителей и компании, поставляющие ракеты, чтобы сокрушить военную машину Путина", — скажет Стармер.

Премьер-министр Великобритании также расскажет о партнерстве Великобритании и ЕС в области обороны и безопасности, которое позволит расширить сотрудничество в борьбе с общими угрозами, трансграничной преступностью и нелегальной миграцией.

Читайте также на портале "Комментарии" — Великобритания в случае достигнутых договоренностей готова разместить миротворцев на территории Украины, заявил премьер-министр Кир Стармер.

Глава правительства подтвердил, что Лондон готов выполнять свою роль в мирных переговорах по завершению войны РФ против Украины.

"Не хочу забегать вперед, но Великобритания будет играть определённую роль в любых мирных переговорах. В том числе, путем развертывания британских войск для поддержания мира", — заявил Кир Стармер.

Британский премьер подчеркнул, что последствия российской агрессии будут оказывать значительное влияние на Великобританию, ее ценности, свободу и демократию.