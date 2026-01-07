logo

Стармер сделал неожиданное заявление о Brexit: на какие шаги готова Британия
НОВОСТИ

Стармер сделал неожиданное заявление о Brexit: на какие шаги готова Британия

Лондон рассматривает частичное сближение с нормами ЕС ради экономики, исключая возврат к свободе передвижения

7 января 2026, 07:17
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о подготовке законодательных изменений, которые могут скорректировать формат отношений страны с Европейским союзом после Brexit. Об этом сообщает The Independent.

Стармер сделал неожиданное заявление о Brexit: на какие шаги готова Британия

Кир Стармер. Фото: из открытых источников

По словам главы правительства, кабинет министров работает над законопроектом, который предоставит министрам право согласовывать отдельные положения британского законодательства с правилами Евросоюза. Документ планируют внести уже в этом году в рамках так называемой "перезагрузки Brexit".

Речь идет о механизме динамического согласования стандартов, прежде всего в сферах продовольственной безопасности, защиты животных и использования пестицидов. В правительстве ожидают, что такой подход позволит снизить бюрократическую нагрузку для бизнеса, упростить торговлю с ЕС и поддержать экономический рост.

Министры отмечают, что многие британские производители и так ориентируются на европейские нормы, поэтому предлагаемые изменения не станут радикальными. В то же время они могут облегчить экспорт товаров на единый рынок ЕС. Инициатива уже вызвала критику со стороны консерваторов и представителей реформистских сил, которые опасаются ослабления контроля над национальным законодательством.

В Лейбористской партии на это отвечают, что любые международные соглашения предполагают наличие общих правил и стандартов. Либеральные демократы, в свою очередь, призывают правительство пойти дальше и вернуться к идее таможенного союза с ЕС, однако в Лондоне пока исключают такой сценарий.

Стармер подчеркнул, что углубление взаимодействия с единым рынком возможно лишь в том случае, если оно отвечает национальным интересам Великобритании. При этом вопрос свободы передвижения граждан, по его словам, не стоит на повестке дня.

Читайте также на портале "Комментарии" — впереди самые "сложные шаги": британский премьер сделал заявление о достижении мира в Украине.




Источник: https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-eu-uk-keir-starmer-b2895253.html
